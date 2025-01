Marvel Rivals könnte bis Ende 2025 mehr Helden als Overwatch 2 bieten

Marvel Rivals könnte bis Ende 2025 eine größere Heldenauswahl haben als Overwatch 2 – und das schneller, als du denkst! Wenn das Spiel wie geplant 4 neue Helden pro Season hinzufügt und jedes Jahr 4 Season hat, wird es die Heldenanzahl von Overwatch 2 im Jahr 2026 weit übertreffen.

Aktuell bietet Overwatch 2 satte 42 Helden. Das klingt nach einer großen Auswahl, aber das Spiel gibt es schon fast ein Jahrzehnt. Marvel Rivals startete mit 33 Helden, und die Fantastic Four sind schon einen Monat nach dem Launch angekündigt. Es wurden bereits genug neue Helden geleakt, die darauf hindeuten, dass Marvel Rivals in Sachen Heldenvielfalt Overwatch schneller überholen könnte, als viele erwarten.

Wenn Marvel Rivals sein Tempo beibehält, könnte das Spiel die Heldenanzahl von Overwatch noch vor Jahresende toppen.

Viele Spiele wurden als „Overwatch-Killer“ bezeichnet, doch keines konnte wirklich überzeugen. Spiele wie Paladins oder Concord wollten das gleiche Publikum ansprechen, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Doch Marvel Rivals hat sich als echter Konkurrent etabliert und bietet bereits jetzt eine beeindruckende Heldenvielfalt.

Bereits jetzt hat Marvel Rivals mehrere Helden in der Entwicklung, die bald ins Spiel integriert werden könnten. Basierend auf Leaks sind noch 9 weitere Helden geplant, zusätzlich zu den Fantastic Four. Damit würde die Heldenauswahl von Marvel Rivals schon auf 46 wachsen.

Get ready to welcome Marvel’s First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 2, 2025

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!