Marvel Rivals: So sicherst du dir den kostenlosen Thor-Skin

Marvel Rivals für den PC, PS5 und Xbox Series X/S begeistert seine Fans mit der Möglichkeit, während der Midnight Features von Season 1 einen kostenlosen Thor-Skin zu erhalten. Als Dracula Doctor Strange in eine Falle lockt und einen Angriff auf New York startet, treten die Fantastischen Vier in Aktion, um ihre Welt zu retten. Dies ist die Handlung der Season 1 von Marvel Rivals, die am 10. Januar beginnt und am 11. April 2025 endet. In der ersten Season von Marvel Rivals gibt es für die Fans viele neue Inhalte. Der neue Doom Match-Modus erlaubt es 8–12 Spielern, in einem freien Spiel gegeneinander anzutreten, wobei die besten 50 % der Spieler gewinnen. Fans können außerdem die neuen Karten Midtown und Sanctum Sanctorum erkunden. Zusätzlich hat NetEase Games einen neuen Battle Pass eingeführt, der 10 originelle Skins und viele andere kosmetische Gegenstände zum Sammeln bietet.

Mister Fantastic und Invisible Woman wurden ebenfalls ins Spiel aufgenommen, während Human Torch und The Thing in einem großen Update zur Saisonmitte hinzukommen werden. In der neuen Season von Marvel Rivals können Spieler durch den Abschluss des Midnight Features Events einen neuen Thor-Skin verdienen, der den Namen Wiedergeburt von Ragnarök trägt und Thors klassischen geflügelten Helm sowie seinen markanten Brustpanzer und Umhang zeigt. NetEase Games bietet allen Spielern auch die Chance, einen kostenlosen Iron Man-Skin zu erhalten, indem sie einen Code einlösen, der auf den Social-Media-Konten des Spiels zu finden ist. Das erste Kapitel der Quests ist bereits verfügbar, und der Rest wird im Laufe der Woche freigeschaltet, sodass bis zum 17. Januar 2025 alle Quests und der neue Skin zur Verfügung stehen.

Werbung

Spieler können einen kostenlosen Skin von Thor erhalten

Zusätzlich können Spieler über Twitch Drops einen kostenlosen Hela-Skin verdienen. Der Shop von Marvel Rivals wurde außerdem um neue Skins für Mister Fantastic und Invisible Woman erweitert, die für 1.600 Einheiten erhältlich sind. Diese Einheiten können durch den Abschluss von Quests und Errungenschaften oder durch den Handel mit Lattice, der Premiumwährung des Spiels, erworben werden. Der Battle Pass ermöglicht es den Spielern, 600 Einheiten und 600 Lattice zu verdienen, wenn sie alle Seiten abschließen. Angesichts dieser vielen neuen Inhalte sind die Spieler gespannt auf die Zukunft von Marvel Rivals. Das zeigen auch die Spielerzahlen. Im Dezember 2024 wurden 20 Millionen Nutzer erreicht.

Quelle: Gamerant