Marvel Rivals: Neue Kooperation für Anfang 2025 angekündigt

Marvel Rivals hat kürzlich bekannt gegeben, dass es ab dem 3. Januar 2025 mit Marvel Snap, Marvel Future Fight und Marvel Puzzle Quest kooperieren wird. NetEase Games hat seit dem Release zahlreiche Aktionen durchgeführt, darunter eine kürzliche Möglichkeit für Spieler, ein kostenloses Skin-Paket zu gewinnen, indem sie sich in die gleiche Lobby wie beliebte Twitch-Streamer begaben. Obwohl einige Fans über den Umfang der Aktion enttäuscht waren, freuten sich viele über die Chance auf einen kostenlosen Preis. Derzeit kooperiert der Titel auch mit Fortnite und bietet Battle-Royale-Spielern einen kostenlosen Gleiter für das Absolvieren von 10 Matches im Helden-Shooter an. Zusätzlich wurde Doctor Doom 2099 in den Item-Shop von Fortnite aufgenommen, sodass die Spieler eine neue Variante des ikonischen Bösewichts erwerben können.

In der Story von Season 0 von Marvel Rivals treiben Doctor Doom und Doctor Doom 2099 ihr Unwesen im Multiversum. Viele Fans vermuten, dass die Bösewichte auch in Staffel 1 die Hauptgegner sein werden, auch wenn der genaue Verlauf der Geschichte noch unklar ist. Der offizielle Twitter-Account von Marvel Rivals hat bekanntgegeben, dass der Helden-Shooter ab dem 3. Januar 2025 mit Marvel Snap, Marvel Future Fight und Marvel Puzzle Quest kooperieren wird. Details zu möglichen Belohnungen oder dem Inhalt des Crossovers sind noch nicht bekannt. Die Ankündigung verspricht jedoch baldige Informationen, was in der Community zu vielen Spekulationen geführt hat.

