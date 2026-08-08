Marvel’s Spider-Man 2 bekommt überraschendes PS5-Update mit gewünschter Komfortfunktion

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Marvel’s Spider-Man 2 erhält ein neues Update für die PlayStation 5. Insomniac Games hat Patch 1.005 veröffentlicht und damit nicht nur neue Inhalte hinzugefügt, sondern auch eine von Spielern gewünschte Funktion umgesetzt. Gleichzeitig profitieren Besitzer einer PS5 Pro von weiteren technischen Verbesserungen.

Neue Anzüge für Peter Parker

Eine der auffälligsten Neuerungen sind zwei zusätzliche Anzüge für Spider-Man. Dazu gehört der Fresh Start Suit, der vom neuen Film Spider-Man: Brand New Day inspiriert wurde.

Der zweite neue Anzug orientiert sich an Marvel Tokon: Fighting Souls und fällt durch seinen deutlich stilisierteren, fast schon animeartigen Look auf. Beide Outfits können kostenlos im Spiel genutzt werden.

Der Fresh Start Suit ist dabei besonders interessant, weil er direkt mit dem neuen Spider-Man-Film verbunden ist und Peter Parker einen moderneren Look verpasst.

PS5 Pro bekommt besseres PSSR

Auch technisch hat sich einiges getan. Besitzer der PS5 Pro erhalten mit dem Update eine verbesserte Unterstützung für PSSR, also Sonys Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution.

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Dadurch soll die Bildqualität verbessert werden, ohne dass die Performance unnötig darunter leidet. Gerade bei einem Spiel wie Marvel’s Spider-Man 2 (hier geht es zu unserer Game Review), das stark von flüssigen Bewegungen und einer hohen Bildqualität profitiert, ist diese Optimierung besonders interessant.

Neue Energiesparfunktion

Eine weitere Neuerung betrifft den Power Saver Mode der PS5. Das Spiel unterstützt jetzt Sonys Energiesparfunktion, mit der kompatible Spiele ihre Leistungsaufnahme reduzieren können.

Wer beispielsweise gerade nicht die maximale Grafikleistung benötigt, kann dadurch den Stromverbrauch seiner Konsole etwas senken. Die Funktion muss allerdings entsprechend auf der Konsole aktiviert werden.

Update kommt zur perfekten Zeit

Der Zeitpunkt des Updates ist kein Zufall. Der neue Spider-Man: Brand New Day-Film steht unmittelbar im Mittelpunkt des aktuellen Medienrummels rund um die Figur. Mit dem passenden Anzug verbindet Insomniac das Spiel direkt mit dem neuen Kinoauftritt von Peter Parker.

Gleichzeitig sorgt der Anzug aus Marvel Tokon: Fighting Souls dafür, dass auch Fans des kommenden Marvel-Prügelspiels etwas Neues bekommen.

Damit hält Insomniac Marvel’s Spider-Man 2 auch Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung weiter aktuell. Das Spiel erschien bereits im Oktober 2023 und wurde seitdem mehrfach mit neuen Funktionen und Inhalten erweitert.