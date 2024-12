Marvel Rivals: Leak enthüllt neue Charaktere, Maps und mehr

Ein neuer Leak zu Marvel Rivals von NetEase Games enthüllt eine Vielzahl neuer Charaktere, darunter Deadpool, Captain Marvel und viele weitere, sowie Maps, Teamzusammenstellungen und Spielersymbole. Dieser Leak ist einer der umfangreichsten bisher und enthält viele Inhalte, die in früheren Leaks noch nicht zu sehen waren. Seit der Veröffentlichung Anfang Dezember 2025 war das Spiel ein sofortiger Erfolg und die Fans waren gespannt darauf, mehr über die kommenden Inhalte zu erfahren. In den letzten Wochen gab es mehrere Leaks, die die nächsten Charaktere im Spiel enthüllten. Einer der glaubwürdigsten Leaks stammte aus einer offiziellen Marvel-Werbung, die versehentlich Human Torch und The Thing von den Fantastic Four zeigte. Ein neuer Leak gibt nun weitere Einblicke in die Pläne der Entwickler für das Spiel.

In einem Tweet enthüllte der User X0X_LEAK spannende Inhalte für die Fans. Ein Datamin des Launch-Builds hat mehrere kommende Charaktere, Maps und Team-Ups enthüllt. Zu den geleakten Charakteren zählen Angela, Hit-Monkey, Deadpool, Captain Marvel, Emma Frost, Phoenix/Jean Grey und Modok. Die geleakten Maps umfassen Krakoa, Arakko und New York. Auch verschiedene Team-Ups, die sowohl neue als auch alte Charaktere beinhalten, wurden geleakt. Der Leak zeigt auch ein Bild von Season 1 mit einigen Spielersymbolen. Dies ist das erste Mal, dass die vom Leaker erwähnten Charaktere für Season 1 genannt werden. Interessanterweise tauchen Charaktere, die zuvor für Season 1 geleakt wurden, nicht in dieser Liste auf, sind jedoch immer noch Teil der Team-Ups. Da diese Charaktere Teil des Launch-Builds sind, könnten sie bald fertiggestellt und im Spiel für die PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht werden.

Werbung

Leak gibt Hinsweise zur Season 1 von Marvel Rivals

Neben den Mitgliedern der Fantastischen Vier legen die Leaks nahe, dass auch Ultron bald Teil von Marvel Rivals sein könnte. Aufgrund der Vielzahl durchgesickerter Charaktere ist es derzeit schwierig vorherzusagen, wer als Nächstes ins Spiel aufgenommen wird. Das nächste große Update für Marvel Rivals wird im Januar erscheinen und die erste Saison des Spiels starten. Obwohl Leaks mit Vorsicht betrachtet werden sollten, können sich die Spieler in naher Zukunft auf viele spannende neue Inhalte freuen.

Hier geht es zu unserer Game Review zu Steam Prison – Beyond the Steam.