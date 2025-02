Luna Snow in Marvel Rivals (Character Guide)

Luna Snow ist eine vielseitige Support-Heldin in Marvel Rivals mit beeindruckender Heilfähigkeit und starken Schadensverstärkungen. Ihre eleganten Eisfähigkeiten machen sie zu einer Schlüsselfigur im Team, die sowohl taktische Heilung als auch offensive Unterstützung bietet.

Fähigkeiten von Luna Snow

Light & Dark Ice (Primärangriff)

Beschreibung: Schießt drei Eissplitter, die Gegner verletzen oder Verbündete heilen.

Schießt drei Eissplitter, die Gegner verletzen oder Verbündete heilen. Effekt: Verursacht 20 Schaden oder heilt 20 HP pro Splitter.

Verursacht 20 Schaden oder heilt 20 HP pro Splitter. Taktik: Nutze die hohe Feuerrate, um kontinuierlich Schaden und Heilung zu liefern. Positioniere dich so, dass du mehrere Ziele gleichzeitig triffst.

Absolute Zero (Sekundärfähigkeit)

Beschreibung: Wirft einen großen Eisblock, der Gegner einfriert.

Wirft einen großen Eisblock, der Gegner einfriert. Effekt: Verursacht 50 Schaden und friert Gegner für 2,7 Sekunden ein.

Verursacht 50 Schaden und friert Gegner für 2,7 Sekunden ein. Taktik: Setze diese Fähigkeit ein, um aggressive Gegner zu stoppen oder Ultimates zu unterbrechen. Besonders effektiv gegen mobile Helden.

Ice Arts (Fähigkeit)

Beschreibung: Verstärkt für kurze Zeit ihren Primärangriff.

Verstärkt für kurze Zeit ihren Primärangriff. Effekt: Schießt fünf Splitter statt drei, die Gegner durchdringen.

Schießt fünf Splitter statt drei, die Gegner durchdringen. Taktik: Nutze Ice Arts in Situationen, in denen mehrere Ziele auf einer Linie liegen. Dies maximiert sowohl Heilung als auch Schaden.

Share the Stage (Fähigkeit)

Beschreibung: Platziert eine Idol-Aura auf einem Verbündeten, die Heilungen verstärkt.

Platziert eine Idol-Aura auf einem Verbündeten, die Heilungen verstärkt. Effekt: Verstärkt Heilungen für den Zielhelden um 35%.

Verstärkt Heilungen für den Zielhelden um 35%. Taktik: Wähle Verbündete mit hoher Gesundheit oder strategischer Bedeutung wie Vanguards, um ihre Effektivität im Kampf zu steigern. Denn diese erhalten dann auch Heilung, wenn ihr andere Teammitglieder heilt. Sehr nützlich wenn ihr einen Tank habt der viel in Bewegung ist.

Fate of Both Worlds (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Beginnt zu tanzen, um Verbündete zu heilen oder ihren Schaden zu verstärken.

Beginnt zu tanzen, um Verbündete zu heilen oder ihren Schaden zu verstärken. Effekt: Heilungsmodus: Heilt 250 HP pro Sekunde und gewährt Bonusgesundheit. Schadensmodus: Erhöht den Schaden aller Verbündeten um 40%.

Heilungsmodus: Heilt 250 HP pro Sekunde und gewährt Bonusgesundheit. Schadensmodus: Erhöht den Schaden aller Verbündeten um 40%. Taktik: Aktiviere diese Fähigkeit, um entscheidende Momente in Teamkämpfen zu dominieren. Wechsel zwischen Heilung und Schaden je nach Bedarf deines Teams.

Cryo Heart (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Luna Snow heilt sich selbst, wenn sie Ice Arts oder Absolute Zero einsetzt.

Luna Snow heilt sich selbst, wenn sie Ice Arts oder Absolute Zero einsetzt. Effekt: Heilt 30 HP pro Sekunde für 3 Sekunden.

Heilt 30 HP pro Sekunde für 3 Sekunden. Taktik: Halte deine Heilung konstant, indem du diese Fähigkeiten regelmäßig einsetzt.

Smooth Skate (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Erhöht ihre Bewegungsgeschwindigkeit, wenn sie sich vorwärts bewegt.

Erhöht ihre Bewegungsgeschwindigkeit, wenn sie sich vorwärts bewegt. Effekt: Gewährt 60% Bewegungsgeschwindigkeit und höhere Sprünge.

Gewährt 60% Bewegungsgeschwindigkeit und höhere Sprünge. Taktik: Bleibe in Bewegung, um Angriffe auszuweichen und dich strategisch zu positionieren.

Icy Disco (Teamfähigkeit)

Beschreibung: In Kombination mit Namor oder Jeff the Landshark erhöht diese Fähigkeit die Heilungsleistung und verursacht Flächenschaden.

In Kombination mit Namor oder Jeff the Landshark erhöht diese Fähigkeit die Heilungsleistung und verursacht Flächenschaden. Effekt: Erhöht Heilung um 15% und verursacht Flächenschaden bei Gegnern.

Erhöht Heilung um 15% und verursacht Flächenschaden bei Gegnern. Taktik: Koordiniere dich mit deinem Team, um maximale Synergie zu erzielen.

Frozen Chi (Teamfähigkeit)

Beschreibung: In Zusammenarbeit mit Iron Fist wird ihre Eisenergie verstärkt, um Feinde zu verlangsamen und Verbündete zu heilen.

In Zusammenarbeit mit Iron Fist wird ihre Eisenergie verstärkt, um Feinde zu verlangsamen und Verbündete zu heilen. Effekt: Verursacht 25 Schaden, heilt 50 HP und verlangsamt Gegner.

Verursacht 25 Schaden, heilt 50 HP und verlangsamt Gegner. Taktik: Nutze diese Fähigkeit, um Gegner zu kontrollieren und dein Team zu stärken.

Strategische Tipps für Luna Snow

1. Nutze deine Heilungsfähigkeiten optimal

Platziere Share the Stage auf Schlüsselhelden und aktiviere Fate of Both Worlds, um dein Team in kritischen Momenten zu unterstützen. Nutze Ice Arts, um mehreren Zielen gleichzeitig zu helfen.

2. Kontrolliere das Schlachtfeld

Absolute Zero ist ein starkes Werkzeug, um Gegner zu stoppen. Setze es ein, um Ultimates zu unterbrechen oder Feinde aus der Distanz zu kontrollieren.

3. Bewege dich geschickt

Smooth Skate macht Luna Snow mobil und schwer zu treffen. Nutze diese Beweglichkeit, um Angriffe zu vermeiden und deine Position zu optimieren.

4. Wähle den richtigen Moment für deine Ultimate

Fate of Both Worlds kann das Blatt in einem Teamkampf wenden. Aktiviere den Heilungsmodus, um dein Team am Leben zu halten, oder den Schadensmodus, um Gegner schnell zu eliminieren.

5. Spiele um deine Passiven herum

Cryo Heart bietet konstante Selbstheilung, wenn du deine Fähigkeiten effizient einsetzt. Nutze dies, um länger im Kampf zu bleiben.

Fazit

Luna Snow ist eine beeindruckende Kombination aus Heilung und Schadensverstärkung, die in Teamkämpfen eine entscheidende Rolle spielen kann. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einer idealen Wahl für Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv unterstützen möchten. Meistere ihre Beweglichkeit und Fähigkeiten, um dein Team zu führen und Siege zu sichern.

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.