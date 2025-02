Namor in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Namor ist ein einzigartiger Fernkampf-Duelist mit der Fähigkeit, Meereskreaturen in Marvel Rivals zu beschwören, um seine Feinde anzugreifen. Er hat eine höhere Grundgesundheit als andere Duelists und kann mit seinen Monstro Spawns große Bereiche kontrollieren. Wenn du ihn richtig einsetzt, kann er als starker Damage Dealer und Zonen Blocker fungieren.

Fähigkeiten von Namor

Trident of Neptune (Primärangriff)

Beschreibung: Wirft seinen Dreizack in einem leichten Bogen.

Wirft seinen Dreizack in einem leichten Bogen. Effekt: 70 Schaden pro Treffer.

70 Schaden pro Treffer. Besonderheit: Kein Schadensabfall über Distanz.

Kein Schadensabfall über Distanz. Taktik: Jeder Treffer reduziert die Abklingzeit von Aquatic Dominion. Kritische Treffer versetzen Monstro Spawns in Rage, wodurch sie um 150% schneller angreifen.

Wrath of the Seven Seas (Sekundärfähigkeit)

Beschreibung: Wirft einen verstärkten Dreizack, der Flächenschaden verursacht.

Wirft einen verstärkten Dreizack, der Flächenschaden verursacht. Effekt: 40 Schaden bei normalem Treffer, 60 bei verstärktem Angriff.

40 Schaden bei normalem Treffer, 60 bei verstärktem Angriff. Taktik: Bei Nutzung greifen Monstro Spawns mit einem verstärkten Angriff an und werden in Rage versetzt.

Aquatic Dominion (Fähigkeit)

Beschreibung: Beschwört Monstro Spawns, die autonom Feinde angreifen.

Beschwört Monstro Spawns, die autonom Feinde angreifen. Effekt: 17 Schaden pro Standardangriff, 11 Schaden bei verstärktem Angriff.

17 Schaden pro Standardangriff, 11 Schaden bei verstärktem Angriff. Besonderheit: Maximal zwei Monstro Spawns können aktiv sein.

Maximal zwei Monstro Spawns können aktiv sein. Taktik: Platziere sie strategisch auf Wänden oder Decken, um den Gegner aus verschiedenen Winkeln unter Druck zu setzen.

Blessing of the Deep (Fähigkeit)

Beschreibung: Während Namor nach oben fliegt, ist er immun gegen Schaden und Crowd Control.

Während Namor nach oben fliegt, ist er immun gegen Schaden und Crowd Control. Effekt: 3 Sekunden Unverwundbarkeit, vertikale Distanz von 7m.

3 Sekunden Unverwundbarkeit, vertikale Distanz von 7m. Taktik: Perfekt, um aggressive Gegner abzuschütteln oder sich aus brenzligen Situationen zu retten.

Horn of Proteus (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Beschwört Giganto, der in ein Zielgebiet springt und Flächenschaden verursacht.

Beschwört Giganto, der in ein Zielgebiet springt und Flächenschaden verursacht. Effekt: 500 Schaden im inneren Radius, 200 Schaden im äußeren Radius.

500 Schaden im inneren Radius, 200 Schaden im äußeren Radius. Besonderheit: Getroffene Feinde werden für 1,5 Sekunden betäubt.

Getroffene Feinde werden für 1,5 Sekunden betäubt. Taktik: Ideal, um mehrere Gegner auf einmal auszuschalten oder einen gegnerischen Push zu verhindern.

Frozen Spawn (Team-Up-Fähigkeit mit Luna Snow)

Beschreibung: Verbessert Aquatic Dominion.

Verbessert Aquatic Dominion. Effekt: Verlängerte Dauer, doppelte Lebenspunkte, 25% Verlangsamungseffekt für Gegner.

Verlängerte Dauer, doppelte Lebenspunkte, 25% Verlangsamungseffekt für Gegner. Taktik: Setze dies ein, um dein Gebiet besser zu kontrollieren und den Feind zu verlangsamen.

Strategische Tipps für Namor

1. Platziere deine Monstro Spawns strategisch

Sie haben eine begrenzte Reichweite und können zerstört werden. Setze sie also so ein, dass sie Gegner konstant unter Druck setzen, aber nicht sofort ausgeschaltet werden. Und bedenke dass diese schneller Feuern bei jedem Headshot den ihr mit dem Dreizack landet.

2. Nutze Wrath of the Seven Seas gezielt

Dieser Angriff kann Monstro Spawns verstärken und wäre verschwendet, wenn sie nicht aktiv sind. Achte darauf, dass deine Spawns bereit sind, bevor du es einsetzt. Auch das erhöht die Schussrate aber auch den Schaden der Monstro Spawns.

3. Blessing of the Deep als Notfallknopf

Da Namor wenig Mobilität hat, ist dies seine beste Fluchtoption. Nutze es klug, um aus brenzligen Situationen zu entkommen.

4. Horn of Proteus als Spielveränderer

Dieses Ultimate kann ein komplettes Team auseinanderreißen. Versuche es in engen Räumen oder auf Gruppen zu verwenden, um maximalen Schaden und Kontrolle zu erreichen.

5. Kritische Treffer sind dein Freund

Nutze die hohe Reichweite von Trident of Neptune, um Monstro Spawns in Rage zu versetzen und so dein Schadenspotenzial erheblich zu steigern.

Fazit

Namor ist ein vielseitiger Duelist mit einem einzigartigen Spielstil, der stark von seinen Monstro Spawns abhängt. Wenn du seine Platzierung richtig beherrschst und Horn of Proteus im richtigen Moment einsetzt, kannst du den Kampf zu deinen Gunsten entscheiden. Plane deine Angriffe klug, nutze deine Kreaturen effizient und dominiere das Schlachtfeld mit der Kraft der sieben Meere!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.