Jeff the Land Shark in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Jeff the Landshark ist ein vielseitiger Support-Held in Marvel Rivals mit hoher Heilungsleistung und bemerkenswerter Mobilität. Seine einfache, aber effektive Mechanik macht ihn zu einer wertvollen Bereicherung in jeder Teamkomposition.

Fähigkeiten von Jeff the Landshark

Joyful Splash (Primärangriff)

Beschreibung: Ein kontinuierlicher Wasserstrahl, der Verbündete heilt.

Ein kontinuierlicher Wasserstrahl, der Verbündete heilt. Effekt: Heilt 150 HP pro Sekunde und trifft mehrere Verbündete in seinem Pfad.

Heilt 150 HP pro Sekunde und trifft mehrere Verbündete in seinem Pfad. Taktik: Nutze Joyful Splash, um dein Team aus sicherer Entfernung zu heilen. Seine unbegrenzte Reichweite macht ihn ideal, um schwer erreichbare Verbündete zu unterstützen.

Aqua Burst (Sekundärangriff)

Beschreibung: Ein Wasserprojektil, das beim Aufprall Flächenschaden verursacht.

Ein Wasserprojektil, das beim Aufprall Flächenschaden verursacht. Effekt: Verursacht 25 Schaden und generiert ein Schadensfeld, das 40 Schaden pro Sekunde verursacht.

Verursacht 25 Schaden und generiert ein Schadensfeld, das 40 Schaden pro Sekunde verursacht. Taktik: Setze Aqua Burst ein, um Gruppen von Gegnern zu verletzen oder Flächen zu kontrollieren. Es ist besonders effektiv gegen eng beieinander stehende Feinde.

Healing Bubble (Fähigkeit)

Beschreibung: Spuckt eine heilende Blase aus, die Verbündete heilt und einen Heilungsbonus gewährt.

Spuckt eine heilende Blase aus, die Verbündete heilt und einen Heilungsbonus gewährt. Effekt: Heilt 85 HP und gewährt 15% Heilungsbonus für 4 Sekunden. Die Blasen bleiben bis zu 180 Sekunden auf der Karte.

Heilt 85 HP und gewährt 15% Heilungsbonus für 4 Sekunden. Die Blasen bleiben bis zu 180 Sekunden auf der Karte. Taktik: Platziere die Blasen strategisch als Heilungsressourcen für dein Team. Nutze ihre Fähigkeit, Wände und Decken zu prallen, um schwer zugängliche Verbündete zu erreichen.

Hide and Seek (Fähigkeit)

Beschreibung: Lässt Jeff untertauchen und verringert dabei seine Trefferfläche.

Lässt Jeff untertauchen und verringert dabei seine Trefferfläche. Effekt: Gewährt 60% Bewegungsgeschwindigkeit, heilt 35 HP pro Sekunde und macht ihn immun gegen Kontrolleffekte.

Gewährt 60% Bewegungsgeschwindigkeit, heilt 35 HP pro Sekunde und macht ihn immun gegen Kontrolleffekte. Taktik: Nutze Hide and Seek, um dich schnell aus gefährlichen Situationen zu retten oder dich neu zu positionieren. Du kannst sogar Wände erklimmen, um Gegner zu überraschen.

It’s Jeff! (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Verschluckt Gegner und Verbündete in einem großen Radius, während er untertaucht.

Verschluckt Gegner und Verbündete in einem großen Radius, während er untertaucht. Effekt: Verursacht 25 Schaden pro Sekunde an Gegnern und heilt Verbündete um 225 HP pro Sekunde. Nach der Wirkung kann Jeff sie manuell oder automatisch ausspucken.

Verursacht 25 Schaden pro Sekunde an Gegnern und heilt Verbündete um 225 HP pro Sekunde. Nach der Wirkung kann Jeff sie manuell oder automatisch ausspucken. Taktik: Nutze It’s Jeff! gezielt, um feindliche Gruppen zu kontrollieren oder dein Team zu heilen. Achte darauf, die Fähigkeit nicht in ungünstigen Positionen zu aktivieren, da du leicht ins Visier geraten kannst.

Oblivious Cuteness (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Reduziert den Schaden, den Jeff durch kritische Treffer erleidet.

Reduziert den Schaden, den Jeff durch kritische Treffer erleidet. Effekt: 50% Schadensreduktion gegen kritische Treffer.

50% Schadensreduktion gegen kritische Treffer. Taktik: Nutze Jeffs Robustheit, um in kritischen Momenten Angriffe abzufangen und dein Team zu unterstützen.

New Friends (Teamfähigkeit)

Beschreibung: In Kombination mit Groot kann Jeff auf dessen Schultern reiten und erhält dabei Schadensreduktion.

In Kombination mit Groot kann Jeff auf dessen Schultern reiten und erhält dabei Schadensreduktion. Effekt: Reduziert erlittenen Schaden um 35%.

Reduziert erlittenen Schaden um 35%. Taktik: Nutze diese Fähigkeit, um in der Frontlinie zu bleiben und deinem Team konstanten Support zu bieten.

Frozen Spitball (Teamfähigkeit)

Beschreibung: Wenn Jeff mit Luna Snow gepaart ist, wird Aqua Burst durch Frozen Spitball ersetzt, das Gegner verlangsamt.

Wenn Jeff mit Luna Snow gepaart ist, wird Aqua Burst durch Frozen Spitball ersetzt, das Gegner verlangsamt. Effekt: Verursacht 30 Schaden und verlangsamt Gegner in einem 5-Meter-Radius um 15% für 3 Sekunden.

Verursacht 30 Schaden und verlangsamt Gegner in einem 5-Meter-Radius um 15% für 3 Sekunden. Taktik: Arbeite mit Luna Snow zusammen, um Gegner zu verlangsamen und sie anfälliger für Angriffe deines Teams zu machen.

Strategische Tipps für Jeff the Landshark

1. Heilung strategisch einsetzen

Nutze Healing Bubble, um Heilungsressourcen auf der Karte zu verteilen, und kombiniere sie mit Joyful Splash, um dein Team effizient zu unterstützen. Achte darauf, Heilung auch für spätere Kämpfe bereitzustellen.

2. Sei mobil

Hide and Seek bietet dir die perfekte Möglichkeit, dich aus gefährlichen Situationen zu befreien oder Gegner zu flankieren. Bleibe in Bewegung, um schwerer zu treffen zu sein.

3. Kontrolliere Gegner mit It’s Jeff!

Deine Ultimate ist ein starkes Werkzeug, um Gegner zu kontrollieren und Teamkämpfe zu drehen. Nutze sie weise, um feindliche Bedrohungen zu neutralisieren oder dein Team zu heilen. Oder um Gegner von der Map zu spucken. Solltet ihr fliegende Gegner verschluckt haben, ist manchmal ein Kamikaze Manöver der einzige Weg.

4. Arbeite mit deinem Team zusammen

Koordiniere dich mit Verbündeten wie Groot oder Luna Snow, um maximale Synergien zu erzielen. Nutze deine Teamfähigkeiten, um deine Rolle als Support zu optimieren.

5. Vermeide riskante Positionen

Auch wenn Jeff the Land Shark robust ist, kann er leicht ins Visier genommen werden. Positioniere dich hinter deinem Team oder in Deckung, um dich zu schützen.

Fazit

Jeff the Landshark ist ein einzigartiger und vielseitiger Support-Held, der mit seinen starken Heilungs- und Kontrollfähigkeiten das Schlachtfeld dominieren kann. Mit der richtigen Nutzung seiner Mobilität und Teamfähigkeiten kannst du das Spiel entscheidend beeinflussen und dein Team zum Sieg führen. Mach dich bereit, mit Jeff die Gegner zu überraschen und das Schlachtfeld zu beherrschen!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.