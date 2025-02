Squirrel Girl in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Squirrel Girl ist eine Fernkampf-Spezialistin mit einer einzigartigen Spielweise, die darauf abzielt, Gegner mit Sprengschaden aus sicherer Entfernung zu bombardieren. Sie besitzt einige der unorthodoxesten Angriffsmethoden im Spiel, die cleveres Positionieren und Timing belohnen.

Fähigkeiten von Squirrel Girl

Burst Acorn (Primärangriff)

Beschreibung: Feuert ein großes Projektil in einem Bogen, das aufprallt oder nach zweimaligem Abprallen explodiert.

Feuert ein großes Projektil in einem Bogen, das aufprallt oder nach zweimaligem Abprallen explodiert. Effekt: 110 Schaden, mit einem Flächenschaden von 3m.

110 Schaden, mit einem Flächenschaden von 3m. Taktik: Nutze Wände, Decken und den Boden, um Gegner indirekt zu treffen und dich selbst außerhalb ihrer Reichweite zu halten.

Squirrel Blockade (Sekundärangriff)

Beschreibung: Feuert ein großes Projektil, das Gegner trifft und kurzzeitig gefangen hält.

Feuert ein großes Projektil, das Gegner trifft und kurzzeitig gefangen hält. Effekt: 35 Schaden und 1,33 Sekunden Gefangenschaft.

35 Schaden und 1,33 Sekunden Gefangenschaft. Taktik: Kann aufgeladen werden, um die Geschwindigkeit des Projektils zu erhöhen. Setze es ein, um Gegner bewegungsunfähig zu machen und Nachfolgetreffer zu garantieren.

Tail Bounce (Fähigkeit 1)

Beschreibung: Katapultiert Squirrel Girl in die Luft.

Katapultiert Squirrel Girl in die Luft. Effekt: Erhöhte Sprunghöhe auf 9m.

Erhöhte Sprunghöhe auf 9m. Taktik: Perfekt, um Gegnern auszuweichen, sich neu zu positionieren oder hochgelegene Bereiche zu erreichen.

Mammal Bond (Fähigkeit 2)

Beschreibung: Lädt Burst Acorn sofort nach und erlaubt eine einmalige Nutzung von Squirrel Blockade oder Tail Bounce ohne Cooldown.

Lädt Burst Acorn sofort nach und erlaubt eine einmalige Nutzung von Squirrel Blockade oder Tail Bounce ohne Cooldown. Effekt: 12 Sekunden Cooldown, 5 Sekunden Dauer.

12 Sekunden Cooldown, 5 Sekunden Dauer. Taktik: Kann strategisch genutzt werden, um schnelle Doppel-Sprünge oder aufeinanderfolgende Angriffe auszuführen.

Unbeatable Squirrel Tsunami (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Ruft eine Horde Eichhörnchen herbei, die nach vorne stürmen und Gegner angreifen.

Ruft eine Horde Eichhörnchen herbei, die nach vorne stürmen und Gegner angreifen. Effekt: 150 Schaden pro Treffer, 10 Sekunden Dauer.

150 Schaden pro Treffer, 10 Sekunden Dauer. Taktik: Perfekt, um Gebiete zu kontrollieren. Die Eichhörnchen können von Wänden abprallen und Feinde verfolgen. Und sie werden zu Recht von Gegnern gehasst.

Strategische Tipps für Squirrel Girl

1. Positioniere dich clever

Nutze das Abprallen deiner Acorns, um Gegner auch hinter Deckung zu treffen. Deine Angriffe erfordern keine direkte Sichtlinie.

2. Kontrolliere das Schlachtfeld mit Unbeatable Squirrel Tsunami

Setze deine Ultimate ein, um Feinde in enge Passagen zu treiben oder sie von wichtigen Punkten zu vertreiben.

3. Nutze Mammal Bond für aggressive Combos oder defensive Manöver

Doppelte Tail Bounces können dich blitzschnell aus der Gefahrenzone bringen oder dir einen aggressiven Angriff aus der Luft ermöglichen.

4. Sei vorsichtig mit Gegnern, die Tauchangriffe nutzen

Helden wie Venom oder Spider-Man können schnell in den Nahkampf übergehen. Halte Squirrel Blockade bereit, um sie kurzzeitig bewegungsunfähig zu machen.

5. Nutze Team-Kombinationen

Mit Spider-Man kannst du Webbed Acorn aktivieren, um Gegner auf einfache Weise bewegungsunfähig zu machen. Perfekt, um gegnerische Strategen aus dem Spiel zu nehmen.

Fazit

Squirrel Girl ist eine unkonventionelle Fernkampfheldin, die kreatives Gameplay belohnt. Ihre Stärke liegt in der indirekten Beschädigung, die sie in Sicherheit hält, sowie in ihrer Flexibilität, dank Tail Bounce und Mammal Bond. Mit der richtigen Positionierung und cleverem Einsatz ihrer Fähigkeiten kann sie das gesamte Schlachtfeld kontrollieren und Gegner mit ihrem unaufhörlichen Acorn-Bombardement zur Verzweiflung treiben!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.