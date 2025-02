Spider-Man in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Spider-Man ist ein hochmobiler, agiler Nahkämpfer mit Hit-and-Run-Taktiken, der seine Gegner mit schnellen Angriffen aus der Luft aus dem Konzept bringt und sich blitzschnell wieder aus dem Kampf zurückzieht. Seine außergewöhnliche Beweglichkeit erlaubt ihm sowohl offensive als auch defensive Manöver und macht ihn schwer zu fassen.

Fähigkeiten von Spider-Man

Spider-Power (Primärangriff)

Beschreibung: Eine Dreifach-Kombo aus zwei schnellen Schlägen und einem starken Tritt.

Eine Dreifach-Kombo aus zwei schnellen Schlägen und einem starken Tritt. Effekt: 25 Schaden pro Schlag, 40 Schaden durch den letzten Tritt.

25 Schaden pro Schlag, 40 Schaden durch den letzten Tritt. Taktik: Kombiniere es mit Cyber-Web Cluster, um erhöhten Schaden gegen markierte Ziele zu verursachen.

Cyber-Web Cluster (Sekundärangriff)

Beschreibung: Feuert ein Netz, das Gegnern Schaden zufügt und sie mit einem Spider-Tracer markiert.

Feuert ein Netz, das Gegnern Schaden zufügt und sie mit einem Spider-Tracer markiert. Effekt: 30 Schaden, 45 Schaden gegen markierte Gegner.

30 Schaden, 45 Schaden gegen markierte Gegner. Taktik: Die Markierung erlaubt es dir, Ziele durch Wände zu sehen und erhöht den Schaden deiner Angriffe.

Get Over Here! (Fähigkeit)

Beschreibung: Feuert einen Netzfaden, um Gegner zu sich zu ziehen. Falls der Gegner mit einem Tracer markiert ist, katapultiert sich Spider-Man stattdessen zum Feind und tritt ihn.

Feuert einen Netzfaden, um Gegner zu sich zu ziehen. Falls der Gegner mit einem Tracer markiert ist, katapultiert sich Spider-Man stattdessen zum Feind und tritt ihn. Effekt: 25 Schaden durch Ziehen, 50 durch den Tritt.

25 Schaden durch Ziehen, 50 durch den Tritt. Taktik: Perfekt, um Gegner in dein Team zu ziehen oder sich direkt in den Kampf zu stürzen.

Amazing Combo (Fähigkeit)

Beschreibung: Ein aufwärts gerichteter Schlag, der Gegner in die Luft befördert.

Ein aufwärts gerichteter Schlag, der Gegner in die Luft befördert. Effekt: 55 Schaden.

55 Schaden. Taktik: Nutze es als Opener für deine Nahkampf-Kombos oder um Gegner in der Luft zu halten.

Spectacular Spin (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Eine Drehattacke mit Netzen, die kontinuierlich Schaden verursacht und Gegner verlangsamt.

Eine Drehattacke mit Netzen, die kontinuierlich Schaden verursacht und Gegner verlangsamt. Effekt: 12 Schaden pro Treffer, 1,5 Sekunden Stun nach 20 Treffern.

12 Schaden pro Treffer, 1,5 Sekunden Stun nach 20 Treffern. Taktik: Nutze es gegen Gruppen oder während die Gegner bereits unter Crowd-Control stehen.

Web-Swing (Bewegungsfähigkeit)

Beschreibung: Schwingt sich an Netzen durch die Luft.

Schwingt sich an Netzen durch die Luft. Effekt: 3 Ladungen mit je 6 Sekunden Abklingzeit.

3 Ladungen mit je 6 Sekunden Abklingzeit. Taktik: Perfekt zur schnellen Flucht oder für Überraschungsangriffe aus der Luft.

Spider-Sense (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Warnt vor Gegnern in der Nähe.

Warnt vor Gegnern in der Nähe. Taktik: Nutze es, um Ganks zu vermeiden oder den ersten Schlag gegen ahnungslose Gegner zu landen.

Suit Expulsion (Team-Up-Fähigkeit mit Venom)

Beschreibung: Erzeugt eine symbiotische Explosion, die Feinde zurückstößt.

Erzeugt eine symbiotische Explosion, die Feinde zurückstößt. Effekt: 50 Schaden pro Sekunde über 4 Sekunden.

50 Schaden pro Sekunde über 4 Sekunden. Taktik: Perfekt für Team-Kämpfe oder zum Zurückdrängen feindlicher Helden.

Extra Web Fluid (Team-Up-Fähigkeit mit Squirrel Girl)

Beschreibung: Erhöht Spider-Mans Schadensbonus um 10%.

Erhöht Spider-Mans Schadensbonus um 10%. Taktik: Besonders nützlich in Kombination mit schnellen Angriffen und Spectacular Spin.

Strategische Tipps für Spider-Man

1. Hit-and-Run-Spielweise meistern

Nutze Web-Swing und Cyber-Web Cluster, um Gegner gezielt anzugreifen und dich sofort wieder zurückzuziehen.

Werbung

2. Spider-Tracer optimal nutzen

Cyber-Web Cluster ist essenziell für Spider-Mans Schaden. Stelle sicher, dass du deine Gegner markierst, bevor du Get Over Here! oder Amazing Combo verwendest.

3. Mobilität ausnutzen

Mit Web-Swing, Doppel-Sprung und Wall-Crawl bist du schwer zu treffen. Bleibe in Bewegung, um nicht fokussiert zu werden. Achte dabei auf Punisher und Namor, welche dich recht einfach vom Himmel shießen können.

4. Setze Spectacular Spin clever ein

Die ultimative Fähigkeit kann leicht unterbrochen werden. Nutze sie, wenn Gegner bereits durch Teamkollegen kontrolliert werden.

5. Sei vorsichtig mit Frontkämpfen

Spider-Man hat keine Verteidigungsfähigkeiten. Springe nicht unüberlegt in die gegnerische Backline, ohne einen Fluchtplan.

Fazit

Spider-Man ist ein extrem wendiger und schwer zu treffender Kämpfer, der mit schnellen Angriffen und cleverer Nutzung seines Tracers gefährlich wird. Wer seine Mobilität meistert und seine Angriffe optimal verbindet, kann eine dominante Kraft im Match sein!

Werbung

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.