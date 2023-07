PS5 Slim & Pro: Erwartete Modelle und Preissenkungen laut Microsoft im aktuellen Rechtsstreit mit der FTC.

Playstation 5 Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Hardware Release: 19/11/2020 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Playstation 5

Microsoft geht davon aus, dass Sony Interactive Entertainment noch in diesem Jahr eine PlayStation 5 Slim-Konsole auf den Markt bringen wird. Laut Dokumenten im Rahmen des Rechtsstreits mit der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) erwartet das US-Unternehmen aus Redmond, dass die neue PS5 Slim den gleichen Preis haben wird wie die PS5 Digital Edition, was 100 Euro weniger als die Disk-PS5 wäre.

Darüber hinaus geht Microsoft davon aus, dass Sony auch an einer “PS5 Pro”-Variante arbeitet. Es wird vermutet, dass Sony in naher Zukunft weitere differenzierte Pro- und Slim-Modelle der PlayStation 5 herausbringen wird, wie es bereits in der PS4-Zeit der Fall war.

PS5 Slim: So sieht Microsoft die Sache

Im vergangenen Monat kündigte Sony das “Project Q” an, ein tragbares PlayStation-Streaming-Gerät, mit dem du jedes Videospiel von deiner PS5-Konsole per Remote Play über WLAN streamen kannst. Microsoft gibt in seinen rechtlichen Unterlagen an, dass Sony voraussichtlich später in diesem Jahr auch eine Handheld-Version der PlayStation 5 für unter 300 US-Dollar/Euro auf den Markt bringen wird (via VGC.com).

Es gab bereits frühere Berichte, dass Sony plant, ein neues PS5-Modell mit abnehmbarem Laufwerk einzuführen. Dieses Modell soll die ursprüngliche PS5 ersetzen und separat oder im Paket mit dem abnehmbaren Laufwerk erhältlich sein.

Leichter Preisverfall für PlayStation 5

Die Behauptungen von Microsoft decken sich mit Preisaktionen für die PS5 in Europa, bei denen die Konsole in einigen Ländern erheblich reduziert wurde. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sony versucht, alte Lagerbestände abzubauen, bevor ein neues Modell auf den Markt kommt. Immerhin wird mit dem neuen Modell bereits für das dritte Quartal 2023 gerechnet.

Im Vergleich dazu hat Xbox-Chef Phil Spencer erklärt, dass ein leistungsstärkeres Upgrade der Xbox Series X für Microsoft derzeit keine Priorität hat. Das Unternehmen ist mit der aktuellen Hardware zufrieden und hat keine Pläne für ein Mid-Upgrade seiner aktuellen Konsolen-Generation.

Ob eine PS5 Slim nun kommt oder nicht, auch Microsoft wird eine “neue” Konsole auf den Markt bringen. Die Xbox Series S in schwarz gehalten wird mit einem 1 TB-Festplattenspeicher herausgerbacht und ca. 50 Euro mehr kosten als das bestehende weiße 512-GB-Modell.