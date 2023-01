Neues PS5-Modell 2023 wird kein Hardware-Update erhalten

Die PS5 mit abnehmbarem Laufwerk wird keine größeren Hardware-Änderungen haben, so ein neues Gerücht.

Playstation 5 Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Hardware Release: 19/11/2020 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Playstation 5

Mittlerweile ist die Sony PlayStation 5 (PS5) mehr als zwei Jahre alt. Spieler stellen sich also die berechtigte Frage, wann es neue Modelle für die Konsole geben wird. Bisher gab es nur neue Versionen, die nicht sonderlich unterschiedlich waren. Es gab bereits einige Gerüchte über Hardware-Revisionen, vor allem für das PS5-Modell 2023. Die “neue PlayStation 5” wird anscheinend ein abnehmbares Laufwerk erhalten, dass optional dazugekauft werden kann.

Woher stammt der Bericht? Auf Twitter behauptet Tom Henderson, dass das neue PS5-Modell dieses Jahr im dritten Quartal erscheinen wird, aber keine “großen Hardware-Änderungen” vorweisen wird. Ausgenommen das abnehmbare Laufwerk. Das würde bedeuten, dass sich PS5-Spieler keine größeren Updates der technischen Daten erwarten sollten. Eher eine PS5-Slim mit adaptierbaren Blu-ray-Laufwerk.

WERBUNG

Wird die PS5 Digital Edition mit einem Laufwerk nachrüstbar werden?

Die Geschichte mit dem neuen PS5-Modell für 2023 ist nicht neu. Was wirklich neu in diesem Bericht ist, dass Henderson sagt, dass das optionale Laufwerk NICHT mit der aktuellen digitalen Ausgabe der PS5 kompatibel ist. Bisher war es so, dass mehr als 80 Prozent aller hergestellten PS5-Konsolen mit Disk-Laufwerk verkauft wurden, nur rund 20 Prozent der Digital Edition. Die PS5 mit Laufwerk kostete bisher auch 100 Euro mehr. Ein stolzer Preis für ein Blu-ray-Laufwerk, denn viele nicht bereit waren zu zahlen.

Wie Henderson weiter anführt soll das abnehmbare Laufwerk zwar tragbar sein, aber die Ästhetik der Konsole nicht zerstören. Das bedeutet, dass die neue PS5 dem bestehenden Modellen sehr ähnlich sein wird. Jedoch schlanker und leichter.

A small update here: – Doesn't seem like there are any major hardware changes from the original console.

– Disc Drive likely won't be compatible with the current digital versionhttps://t.co/2rzlDrjYAb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2023

Wann wird das PS5-Modell 2023 erstmals verkauft?

Sony Interactive Entertainment möchte den Output an PS5-Konsolen deutlich erhöhen, wie sie bereits öfters gesagt haben. Das neue PS5-Modell, dass anscheinend auch wesentlich schlanker werden wird (PS5 Slim), soll seine Produktion im April starten. Am Markt kommen soll die PS5 Slim (ich nenne sie jetzt einmal so) im September 2023. Ab dann soll das neue Modell der PlayStation 5 die bisherigen beiden Varianten ersetzen und die einzig verfügbare PS5 sein. Bisher war die Rede davon, dass die aktuellen Modelle bis Oktober 2023 verkauft werden. Vielleicht haben die Quellen von Henderson aktualisierte Zeitfenster erhalten.

Welche Vorteile bringt die neue PlayStation 5?

Vor allem das abnehmbare und optionale Laufwerk bedeutet, sollte man Probleme damit haben, kann man dieses Stück einfach ersetzen. Vor allem wurde die Disk-Variante der PlayStation 5 von vielen gekauft, aber von vielen Käufern niemals genutzt. Immerhin gibt es heutzutage Publisher, die lediglich nur die Installationssoftware auf eine Disk pressen, aber 120 Gigabyte Update dadurch nicht erspart bleiben. Meine Shooter-Freunde wissen wovon ich spreche. Wozu also noch von gewissen Spielen physische Editionen kaufen?

Die schlankere PlayStation 5 ist auch für die Logistik besser. Dadurch ändert sich auch die Verpackung, die bei den aktuellen Versionen sehr mächtig ist. Bei kleineren Verpackungen passen auch mehr Konsolen auf eine Palette bzw. in einen Fracht-Container. Vielleicht orientieren sich dahingehend die positiven Berichte einzelner Sony-Manager, die darauf deuten, dass man im nächsten Geschäftsjahr so viele PS5-Konsolen ausliefern möchte, wie man bisher in mehr als zwei Jahren verkauft hat. Die Verfügbarkeit der PlayStation 5 hat sich 2023 bereits deutlich verbessert, immerhin kann man die Sony-Konsole vorbestellen.