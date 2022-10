PS5 kaufen: 2023 plant Sony 30 Millionen Konsolen auszuliefern

Schätzungsweise hat Sony bisher über 24 Millionen PS5-Konsolen verkauft, seit dem Release im November 2020. Eigentlich keine große Zahl, bedenkt man das Interesse an der PlayStation 5 weltweit und die Absatzzahlen der Vorgängerkonsole, der PS4, die sich über 110 Millionen Mal verkaufen konnte. Auch eine Preiserhöhung der aktuellen Sony-Konsole war das Ergebnis von Lieferproblemen. Sony scheint für 2023 jedoch optimistisch: Es sollen rund 30 Millionen PS5-Konsolen im Jahr 2023 ausgeliefert werden. Wird man also bald leichter eine PS5 kaufen können?

Nach der Covid-19-Pandemie – zumindest haben viele Länder weltweit damit abgeschlossen – scheint sich die Versorgung zu stabilisieren, vor allem am Elektronik-Markt. Fast zwei Jahre nach Release der PlayStation 5 bekommt man noch schwer die begehrte Konsole. Wenn man eine bekommt, kann man es als Triumph feiern. Wenn die Berichte stimmen, dann könnte es in Zukunft leichter werden, an eine nigelnagelneue PlayStation 5 ranzukommen. Sogar im Einzelhandel, also im Regal.

Der bekannte Gaming-Insider Tom Henderson veröffentlichte einen Bericht, dass Sony bis März 2024 plant 30 Millionen PS5-Konsolen auszuliefern. Ähnliche ehrgeizige Ziele haben wir bereits aus den Reihen von Sony gehört. Woher kommt dieser Optimismus?

Zumindest in den USA hat Sony die Auslieferung der PlayStation 5 drastisch steigern können. David Gibson, leitender Analyst bei MST Financial, hat die Lieferung von Sony Interactive in die USA im September 2022 unter die Lupe genommen. Dabei wurde bekannt, dass Sony im September 2022 rund 7,5 Millionen Kilogramm PlayStation-Produkte in die USA verschickt hat. Er bestätigt, dass sich der PS5-Bestand im Jahresvergleich um 400 % verbessert hat. Dabei dürfte auch einiges schweres Zeugs von God of War Ragnarök dabei gewesen sein.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs

— David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022