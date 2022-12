PS5 im Jahr 2023 kaufen? – PlayStation-Chef gibt Hoffnung

Nach dem Start der Sony PlayStation 5 (PS5) war die Konsole kaum verfügbar. Wer eine PS5 kaufen wollte, hatte oft Pech. Nun dieser Zustand änderte sich 2 Jahre kaum. Immer wieder gab es kleinere “Drops”, aber kaum große Bestände, um etwa den stationären Handel mit Paletten voller PlayStation 5-Konsolen einzudecken. Laut dem PlayStation-Chef Jim Ryan sollten sich die Spieler darauf einstellen, dass die Verfügbarkeit der PS5 viel besser für 2023 wird.

Das Weihnachtsfest 2022 rückt immer näher. Und die Nachfrage der PS5 wächst naturgemäß. Käufer die eine PlayStation 5 jetzt noch suchen müssen enttäuscht werden, können die begehrte Konsole aber bei vielen Händlern vorbestellen mit Lieferfenster Ende Januar/Anfang Februar. Erstmals. Bisher war es nämlich nur Dank kleinerer Händler-Drops möglich eine neue “5er” abzustauben.

In einer Videobotschaft bei den “PlayStation Partner Awards” (die seit 1994 jährlich stattfinden) entschuldigte sich Jim Ryan für die Lieferprobleme der PS5 in Japan und ganz Asien (via Genki_JPN). Er sagte:

Für 2023 bedeutet dies eine drastische Veränderung für Menschen die eine PS5 kaufen möchten.

