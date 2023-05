Sony stellt neue Handheld-Konsole vor

Sony stellt ihr Project Q vor. Doch wer auf Konkurrenz zur Nintendo Switch hofft, der dürfte enttäuscht sein.

Was bereits in den vergangenen Wochen spekuliert wurde, ist nun endlich offiziell. Beim gestrigen Playstation Showcase hat Sony eine tragbare Handheld-Konsole vorgestellt, die die PS5 ergänzen soll. Project Q, wie das in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindliche Projekt genannt wird, soll dabei keine Konkurrenz zur Nintendo Switch und dem Steam Deck sein. Denn Project Q ist vielmehr als Streaming-Konsole für Sonys PS5 gedacht.

So bestätigte Sony in ihrer Präsentation, dass die Konsole es nicht ermöglichen soll, Spiele unterwegs zu Spielen. Die Konsole steht dabei nicht für sich selbst, sondern nur im Zusammenhang mit der PS5. Project Q ist dabei viel eher ein zusätzlicher Bildschirm, mit dem ihr Spiele von eurer Playstation 5 casten könnt, wenn der primäre Fernseher oder Monitor besetzt ist.

Sony-Handheld nur für Zuhause

In den vorgestellten Bildern lässt sich jedoch eine Ähnlichkeit zur Nintendo Switch nicht von der Hand weisen, auch wenn die beiden Konsolen in ihrer Funktion grundlegend verschieden sind. So verfügt Project Q über einen HD Monitor, der auf beiden Seiten von jeweils einer Hälfte des DualSense-Controllers bedeckt ist. Wie es scheint verfügt der Handheld dabei über all die selben Funktionen, die auch die regulären Controller aufweisen. Samt haptischem Feedback. Statt eines Touchpads hingegen aber mit mittige Touchscreen.

Wie viel das PS5-Accessoir hingegen kosten könnte, ist bisher noch nicht klar. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. In der Ankündigungsvorstellung heißt es lediglich, dass es sich dabei um ein Produkt für den Herbst handelt. Ein Zeitrahmen, den auch wir schon vorhergesagt haben. Eine andere Frage ist natürlich, für welche Zielgruppe der Streaming-Handheld hingegen gedacht ist.

So mangelt es Sony und der Playstation 5 nicht an Exklusivtitel, mit der jener Handheld gefüttert werden kann. Ob ein Spiel wie God of War: Ragnarok auf wenigen Zentimeter Spannweiter hingegen genau so eindrucksvoll ausfällt, sei dahingestellt. Zusätzlich ist für Spieler wohl auch eher ernüchternd, dass sich die Konsole nicht außerhalb des Wifi-Netzes ihrer Hauptkonsole nutzen lässt. Für längere Sitzung auf der Toilette reicht das aber natürlich. Aber auch für mehr?