PS6: Wie Sony und AMD die Zukunft des Gamings revolutionieren

Die Gerüchteküche brodelt: Sony scheint bereits an der PlayStation 6 (PS6) zu arbeiten, und ein Name taucht dabei immer wieder auf: AMD. Doch warum ist das wichtig, und was bedeutet das für dich?

Sony und AMD sind alte Bekannte. Schon seit der Entwicklung der PS4 arbeiten sie zusammen, und auch die PS5 profitiert von der Technologie des Chip-Herstellers. Nun wurde eine neue Partnerschaft namens „Amethyst“ angekündigt, via dem PlayStation-Channel auf YouTube. Mark Cerny, der führende Architekt der PlayStation 5 und PS5 Pro, erklärte, dass diese Zusammenarbeit wegweisend für die Zukunft sein soll. Es geht um nichts Geringeres als die Revolution von maschinellem Lernen und Grafikdarstellungen.

Aber was bedeutet das konkret? Mit maschinellem Lernen sollen Spiele noch realistischer werden – von beeindruckenderen Umgebungen bis hin zu lebensechten Charakteren. Besonders spannend: Die neuen Technologien könnten Raytracing und Pathtracing weiterentwickeln. Diese Techniken sorgen dafür, dass Licht und Schatten in Spielen so wirken, als kämen sie direkt aus der Realität.

PS6 wird das perfektionieren, was die PS5 Pro derzeit „versucht“ besser zu machen

Jetzt kommt die erste ernüchternde Nachricht: „Amethyst“ ist ein Langzeitprojekt. Laut Cerny ist es unwahrscheinlich, dass wir diese Technologien schon bald sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie erst mit der PS6 Realität werden. Ein Bericht von 2024 deutet sogar darauf hin, dass AMD bereits einen Vertrag mit Sony unterschrieben hat, um die APU (eine Kombination aus Prozessor und Grafikchip) für die PlayStation 6 zu entwickeln.

Maschinelles Lernen hat das Potenzial, die Spielewelt auf den Kopf zu stellen. Stell dir vor, deine Konsole könnte Umgebungen oder Charakterbewegungen in Echtzeit verbessern, während du spielst. Die Partnerschaft zwischen Sony und AMD zielt darauf ab, Entwicklern weltweit diese Möglichkeiten zu bieten – nicht nur für PlayStation, sondern auch für andere Geräte.

Das Ziel von „Amethyst“ ist laut Cerny also nicht, eine exklusive Technologie für Sony zu schaffen, sondern die gesamte Gaming-Branche zu revolutionieren. Das könnte bedeuten, dass du als Spieler von völlig neuen Erfahrungen profitierst – egal, auf welcher Plattform du zockst.

Was kannst du von der PlayStation 6 erwarten?

Obwohl die genauen Details der PS6 noch nicht bekannt sind, zeichnet sich ein klares Bild ab: Die neue Konsole wird auf AMD-Technologie setzen und maschinelles Lernen in den Fokus rücken. Das könnte Spiele auf ein Niveau heben, das wir uns heute kaum vorstellen können.

Die PS6 könnte also ein echter Meilenstein in der Gaming-Welt werden – und vielleicht zockst du deine Lieblingsspiele bald so realistisch, dass du dich wie mitten im Geschehen fühlst. Wer weiß das heute schon.