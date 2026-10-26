Call of Duty: Modern Warfare 4: Dreifache XP für zwei Modi

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer in Call of Duty: Modern Warfare 4 (hier geht es zu unserer Game Review) schneller aufsteigen möchte, sollte sich zwei Multiplayer-Modi genauer ansehen. Infinity Ward hat die Erfahrungspunkte für Abschüsse dort deutlich erhöht. Statt der bisherigen 100 XP gibt es seit dem Update vom 25. Oktober jetzt 300 XP pro Kill.

Die Änderung betrifft allerdings nicht den gesamten Multiplayer. Wer einfach Team Deathmatch oder Herrschaft spielt, erhält weiterhin die bisherigen Erfahrungspunkte für Abschüsse. Die Anpassung gilt ausschließlich für Suchen & Zerstören und den neuen Modus Collateral.

Diese beiden Modi bringen jetzt mehr Erfahrungspunkte

In Suchen & Zerstören kämpfen zwei Teams ohne Respawns gegeneinander. Wer ausgeschaltet wird, muss bis zur nächsten Runde warten. Dadurch gibt es weniger Gelegenheiten, Abschüsse zu sammeln, als in Modi mit unbegrenzten Wiedereinstiegen.

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Collateral funktioniert ähnlich, bringt aber zusätzliche taktische Elemente mit. Zwei Fünferteams versuchen, eine Bombe zu platzieren beziehungsweise zu entschärfen. Zu Beginn stehen den Spielern lediglich eine Pistole und 800 Dollar zur Verfügung. Durch Abschüsse und Missionsziele verdienen sie Geld für bessere Waffen und Ausrüstung. Das erste Team mit sechs gewonnenen Runden entscheidet die Partie für sich.

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Warum Infinity Ward die XP erhöht

Eine offizielle Begründung für die Änderung hat Infinity Ward bislang nicht geliefert. Denkbar ist, dass der Entwickler die langsamere Spielweise der beiden Modi ausgleichen möchte. Da Spieler nach einem Tod nicht sofort wieder einsteigen, fallen dort häufig weniger Abschüsse an.

Die zusätzlichen XP könnten deshalb einen Anreiz schaffen, diese Modi häufiger auszuprobieren. Ob du damit tatsächlich schneller aufsteigst als in klassischen Mehrspieler-Modi, hängt allerdings von deiner Leistung und der Dauer deiner Partien ab.

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Weitere Anpassungen könnten noch folgen

Infinity Ward untersucht nach eigenen Angaben die XP-Vergabe im gesamten Multiplayer und plant weitere Anpassungen. Wann diese erscheinen, ist noch offen. Auch der genaue Termin für das nächste Doppel-XP-Wochenende steht bislang nicht fest.

Mit der Rückkehr der beliebten Karte Shipment am 27. Oktober könnte sich für Spieler aber schon bald eine weitere Gelegenheit ergeben, möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln.

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