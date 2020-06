Star Wars Battlefront 3: Leak bei Steam? – Totaler Blödsinn

Vor Jahren ist das Wort von Star Wars: Battlefront 3 – eine Fortsetzung der LucasArts-Serie der frühen 2000er Jahre – aus dem TimeSplitters-Studio Free Radical durchgesickert. Heute enthüllte eine SteamDB-Liste die Existenz von Battlefront 3 im Back-End von Steam, was darauf hindeutet, dass EA den nie veröffentlichten Titel für moderne Spieler zurückbringt. Das einzige Problem ist, dass die Auflistung vollständig gefälscht war.

Die Liste für ‚STAR WARS Battlefront III (Classic. 2019)‚ wurde in einer Auswahl unbekannter Steam-EULAs angezeigt, die vom SteamDB-Entwickler Pavel Djundik erstellt wurde. Das Dokument selbst bezog sich auf ein „Haze Studios“, aber es scheint keinen solchen Spieleentwickler zu geben. Free Radical – auch in der EULA erwähnt – hat jedoch ein Spiel namens Haze entwickelt.

Bevor ihr jetzt auf große Suche geht: auf Steam kann jeder einen Titel hochladen. Und ja, genau das ist so passiert.

SteamDB fügte einen Kommentar hinzu, in dem es heißt: „Dies ist eine Fälschung und nicht offiziell“. Kurz darauf wurde die Liste auf den Titel „Unity App Student Project“ aktualisiert, wie man hier sieht. Mit einem Bild von Joe Biden als Cover.

Zuvor schien das Cover von Battlefront: Elite Squadron 2009 entfernt worden zu sein, was zur fast, aber nicht ganz Realität des Ganzen beitrug.

