CHERRY MX 3.0S Wireless im Test: Zurück zu den MX Brown

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Seit 2023 verrichtete bei mir die SteelSeries Apex Pro mit ihren HyperMagnetic-Switches zuverlässig ihren Dienst. Die Tastatur bietet eine hervorragende Software, zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und zählt für mich bis heute zu den besten Gaming-Tastaturen auf dem Markt. Leider endete unsere gemeinsame Zeit vor einigen Wochen recht abrupt, als ein unachtsam abgestelltes Heferl Kaffee den Weg über die Tastatur fand. Die Folgen waren leider endgültig und so musste Ersatz her.

Eigentlich war ich mit den HyperMagnetic-Switches sehr zufrieden. Gerade fürs Gaming gehören sie für mich zusammen mit klassischen Red Switches nach wie vor zu den besten Lösungen überhaupt. Die extrem schnelle Auslösung und das fehlende taktile Feedback machen sie perfekt für schnelle Shooter oder kompetitives Gaming. Im Alltag hatte ich damit allerdings immer wieder ein Problem. Durch den fehlenden Druckpunkt kam es bei mir regelmäßig zu Vertippern, besonders bei längeren Texten oder Artikeln.

Meine persönlichen Favoriten waren deshalb eigentlich schon immer MX Brown Switches. MX Blue waren mir auf Dauer zu laut, während mir MX Brown seit vielen Jahren den besten Kompromiss aus Gaming und Schreibkomfort bieten. Trotzdem hatte ich mich damals von der Apex Pro und ihren HyperMagnetic-Switches verleiten lassen, einfach einmal etwas Neues auszuprobieren. Für Games war das auch eine hervorragende Entscheidung, für längere Schreibarbeiten allerdings weniger. Deshalb stand für mich diesmal von Anfang an fest, dass es wieder eine Tastatur mit MX Brown Switches werden sollte. Und wenn die Schalter ohnehin von CHERRY stammen, warum dann nicht gleich direkt zu einer Tastatur des Erfinders greifen?

Ein Blick auf die technischen Daten

Die CHERRY MX 3.0S Wireless setzt auf originale MX Brown Switches und kombiniert diese mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse. Verbunden werden kann die Tastatur wahlweise per 2,4 GHz-Funk, Bluetooth oder klassisch über USB-C.

Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

Original CHERRY MX Brown Switches

Vollformat-Layout mit Nummernblock

Aluminiumgehäuse

RGB-Beleuchtung

Verbindung per 2,4 GHz, Bluetooth oder USB-C

Akku mit bis zu rund 180 Stunden Laufzeit ohne Beleuchtung

Unterstützung für CHERRY Utility Software

N-Key-Rollover und Anti-Ghosting

Windows und Mac Unterstützung

Preislich bewegt sich die CHERRY MX 3.0S Wireless je nach Angebot zwischen etwa 120 und 160 Euro.

Hochwertige Verarbeitung und klassisches Design

Schon beim Auspacken fällt die hochwertige Verarbeitung der Tastatur auf. Die Aluminiumoberseite sorgt für einen edlen Eindruck und die Tastatur wirkt insgesamt angenehm stabil. Das Design bleibt dabei erfreulich klassisch und verzichtet auf übertriebene Gaming-Elemente. Dadurch macht die MX 3.0S Wireless sowohl am Gaming-PC als auch im Büro eine gute Figur.

MX Brown bleiben für mich der beste Kompromiss

Die MX Brown Switches bieten genau das, was ich im Alltag suche. Der leichte Druckpunkt vermittelt beim Schreiben ein angenehmes Feedback, ohne dabei so laut zu werden wie MX Blue Switches. Gleichzeitig bleiben sie schnell genug für praktisch jedes Game.

Gerade wer nicht nur spielt, sondern auch regelmäßig Texte schreibt oder beruflich viel tippt, dürfte mit MX Brown sehr glücklich werden. Für mich persönlich stellen sie seit vielen Jahren den besten Kompromiss zwischen Gaming und Alltag dar.

Warum klassische Switches noch lange nicht ausgedient haben

In den vergangenen Jahren lag der Fokus vieler Hersteller zunehmend auf immer schnelleren Schaltern. HyperMagnetic-Switches, optische Switches oder verschiedene Rapid-Trigger-Technologien versprechen vor allem im kompetitiven Bereich kleine Vorteile. Das ist durchaus spannend und für bestimmte Spielergruppen auch sinnvoll.

Im Alltag zeigt sich allerdings, dass Geschwindigkeit nicht alles ist. Gerade wer seine Tastatur nicht ausschließlich zum Spielen verwendet, sondern täglich viele Stunden damit arbeitet, schreibt oder im Internet unterwegs ist, stellt oft ganz andere Anforderungen. Ein angenehmes Tippgefühl, ein leicht spürbarer Druckpunkt und eine gewisse Fehlertoleranz können auf Dauer wichtiger sein als die letzten Millisekunden Reaktionszeit.

Genau deshalb haben klassische mechanische Switches bis heute nichts von ihrer Attraktivität verloren. Nicht ohne Grund erfreuen sich MX Brown, MX Blue oder ähnliche Schalter seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Moderne Technologien sind beeindruckend, doch manchmal zeigt sich, dass bewährte Lösungen auch nach vielen Jahren noch genau das bieten, was man im Alltag tatsächlich benötigt.

Kleine Helfer mit großer Wirkung

Unabhängig von den verwendeten Switches setze ich bei meinen mechanischen Tastaturen grundsätzlich auf sogenannte Gummi-O-Ring-Dämpfer. Diese werden unter den Tastenkappen angebracht und sorgen nicht nur für ein etwas leiseres Tippgeräusch, sondern machen meiner Meinung nach auch das Schreibgefühl angenehmer. Der Anschlag wirkt dadurch etwas weicher und weniger hart.

Für mich gehören O-Ringe mittlerweile fast schon zur Pflichtausstattung jeder mechanischen Tastatur. Einige höherpreisige Modelle setzen mittlerweile sogar ab Werk auf verschiedene Dämpfungslösungen oder integrieren diese bereits direkt ins Gehäuse. Wer seine Tastatur etwas leiser machen und den Komfort erhöhen möchte, sollte die günstigen Gummi-Ringe meiner Meinung nach auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Minimalistische Software mit allen wichtigen Funktionen

Die CHERRY Utility Software fällt deutlich minimalistischer aus als beispielsweise SteelSeries GG. Trotzdem bietet sie alle Funktionen, die man im Alltag tatsächlich benötigt. RGB-Beleuchtung, Tastenbelegung oder Makros lassen sich unkompliziert anpassen und die Bedienung gelingt angenehm übersichtlich.

Wer dutzende Spezialfunktionen und unzählige Menüs erwartet, wird hier vielleicht etwas vermissen. Mir persönlich gefällt der eher aufgeräumte Ansatz allerdings sehr gut.

Kabellos zuverlässig unterwegs

Im Alltag zeigte sich die Verbindung über 2,4 GHz als absolut zuverlässig. Verbindungsabbrüche oder Aussetzer konnte ich während des Testzeitraums nicht feststellen. Alternativ steht auch Bluetooth zur Verfügung, während sich die Tastatur bei Bedarf selbstverständlich per USB-C-Kabel nutzen und gleichzeitig aufladen lässt.

Je nach Beleuchtung und Nutzung fällt die Akkulaufzeit unterschiedlich aus. Ohne RGB-Beleuchtung sind laut Hersteller bis zu 180 Stunden möglich. Mit aktivierter Beleuchtung sinkt die Laufzeit entsprechend, wobei man dennoch problemlos mehrere Tage oder sogar Wochen ohne Aufladen auskommt.

Energiesparfunktionen mit kleinem Nachteil

Praktisch sind die verschiedenen Energiesparoptionen, die dabei helfen, die Akkulaufzeit zu verlängern. Nach längerer Inaktivität versetzt sich die Tastatur automatisch in den Ruhezustand.

Allerdings gibt es hier auch einen kleinen Kritikpunkt. Nach dem Aufwecken benötigt die MX 3.0S Wireless stets ein paar Sekunden, bis sie wieder vollständig einsatzbereit ist. Das ist kein großes Problem, kann im Alltag aber gelegentlich etwas störend sein.

Hier stimmt das Gesamtpaket

Mit der MX 3.0S Wireless bietet CHERRY eine hochwertige mechanische Tastatur, die sich nicht nur an Gamer richtet. Gerade Nutzer, die neben dem Spielen auch viel schreiben oder arbeiten, erhalten hier ein sehr ausgewogenes Gesamtpaket.

Natürlich gibt es Gaming-Tastaturen mit schnelleren Switches und umfangreicherer Software. Wer jedoch den klassischen Charakter der MX Brown Switches schätzt und eine zuverlässige kabellose Tastatur mit hochwertiger Verarbeitung sucht, wird hier kaum etwas falsch machen.

Fazit

Die CHERRY MX 3.0S Wireless hat mich in vielen Bereichen überzeugt. Die Verarbeitung ist hochwertig, die kabellose Verbindung arbeitet zuverlässig und die MX Brown Switches bieten für mich persönlich nach wie vor den besten Kompromiss aus Gaming und Schreibkomfort.

Die Software fällt angenehm übersichtlich aus und bietet alle wichtigen Funktionen. Kleinere Kritikpunkte gibt es beim etwas trägen Aufwachen aus dem Energiesparmodus, was im Alltag gelegentlich ein paar Sekunden Geduld erfordert.

Nach meinem unfreiwilligen Abschied von der SteelSeries Apex Pro hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, so schnell wieder eine Tastatur zu finden, mit der ich mich sofort wohlfühle. Umso mehr freue ich mich darüber, wieder zu meinen geliebten MX Brown Switches zurückgekehrt zu sein. Wer neben dem Gaming auch regelmäßig schreibt oder arbeitet und eine hochwertige kabellose Tastatur sucht, sollte sich die CHERRY MX 3.0S Wireless definitiv näher ansehen.