Royal Kludge C98 im Test: Hall-Effekt-Tastatur mit starker Ausstattung zum kleinen Preis

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Royal Kludge C98 ist eine interessante kabelgebundene Tastatur mit Hot-Swap-fähigen Hall-Effekt-Magnet-Switches und einer 8K-Abfragerate. Zusätzlich ist die Tastatur mit drei verschiedenen Dämpfungsschichten ausgestattet, damit das Tippen so leise wie möglich ausfällt. Allein diese Ausstattung ist bei einem Preis von rund 90 Euro bereits eine echte Kampfansage. Ob die Tastatur aber auch sonst überzeugen kann, habe ich für euch bis ins kleinste Detail getestet.

Ersteindruck

Gleich beim Auspacken fällt das sehr schlanke Design für eine Full-Size-Tastatur auf. Wenn man sich das Tastenlayout einmal genauer ansieht, fällt auch sofort auf, warum das der Fall ist. Denn Druck, Entf, Bild hinauf und Bild hinunter sind vertikal statt horizontal angeordnet. Und Einfg, Ende und Pos1 sind direkt neben der Druck-Taste.

Die Tastatur hinterlässt bereits beim ersten Anfassen einen hochwertigen Eindruck. Die Switches sind angenehm zu drücken und leise. Das Rad für die Lautstärke hat eine eher harte Rasterung und die Tastatur hat für die Größe ein ordentliches Gewicht. Außerdem sind auf der Rückseite gummierte Flächen angebracht, damit die Tastatur nicht verrutscht. Alles in allem hinterlässt die RK C98 einen wirklich hochwertigen Ersteindruck.

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Im Lieferumfang findet ihr die Tastatur, vier Hall-Effekt-Switches, ein Kabel sowie ein Werkzeug, um die Tastenkappen und Switches zu tauschen.

Die Switches

Die Royal Kludge C98 setzt auf moderne Hall-Effekt-Magnet-Switches. Diese Switches sind linear und mit einem variablen Auslösepunkt ausgestattet. Das bedeutet, ihr könnt euch aussuchen, ob die gedrückte Taste schon bei 0,01 mm registriert wird oder etwas später, bis zu 3,50 mm. Außerdem hat Royal Kludge drei Dämpfungsschichten verbaut, damit das Tippgeräusch auf ein Minimum gesenkt wird.

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Durch diese Switches ist es euch auch möglich, jeder Taste bis zu drei Funktionen zuzuweisen. Und wem das noch nicht reicht, es ist sogar möglich, verschiedene Funktionen beim Loslassen der Taste zuzuweisen. Natürlich wäre aber auch eine Schnellfeuer-Taste problemlos möglich. Die Möglichkeiten beim Belegen der einzelnen Tasten werden noch durch einen Makro-Editor erweitert, somit sind euch bei der Personalisierung eurer Tastatur so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Was ich bei diesem Preis wirklich beeindruckend finde, ist, dass die Switches Hot-Swap-fähig sind. Sollte einmal ein Switch defekt sein, könnt ihr diesen problemlos austauschen.

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RK Web Driver

Royal Kludge setzt bei der C98 auf eine webbasierte Lösung. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern eine ziemlich interessante Lösung. Der einzige größere Kritikpunkt dabei ist allerdings, dass zwingend eine Internetverbindung notwendig ist. Ansonsten könnt ihr euch hier aber alles einstellen, was das Herz begehrt. Von Doppelbelegungen über Makros, Beleuchtung bis hin zu den Auslösepunkten jeder einzelnen Taste.

Anfangs ist die webbasierte Oberfläche etwas gewöhnungsbedürftig und es braucht eine gewisse Zeit, bis ihr euch zurechtfinden werdet. Sobald ihr euch aber ein wenig damit beschäftigt habt, steht euch ein Arsenal an verschiedenen Funktionen zur Verfügung, um euch eure Tastatur so zu personalisieren, wie ihr es gerne wollt. Funktionsseitig bleiben kaum Wünsche offen. Trotzdem muss ich eindeutig dazu sagen, dass ein paar Softwarelösungen der Konkurrenz einfacher in der Bedienung sind.

Ein großer Kritikpunkt bleibt aber leider. Es gibt vier angezeigte Profile und eigentlich auch eine Tastenbelegung für Profil 1 bis 4. Egal, welcher Taste ich die Funktion für den Profilwechsel zuweise, es tut sich einfach nichts. Das bedeutet wiederum, dass derzeit ein Profilwechsel nur direkt im Browser funktioniert. Ob es sich bei den vorhandenen Funktionen derzeit nur um leere Platzhalter handelt oder diese für zukünftige Tastaturen implementiert sind, kann ich leider nur spekulieren. Fakt ist jedoch, dass ein Profilwechsel nur direkt in der webbasierten Oberfläche funktioniert.

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Im Alltag

Im Alltag macht die Tastatur eine verdammt gute Figur und leistet sich keine Schwächen. Beim Schreiben habe ich einen Auslösepunkt von 2 mm eingestellt und das funktioniert wirklich gut. An das etwas andere Layout muss man sich allerdings etwas gewöhnen. Ich verwende oft die Druck-, Entf- und Einfg-Taste. Durch die andere Anordnung wandert vor dem Drücken immer ein kurzer Blick zu der Taste, damit ich auch die richtige drücke. Das ist aber eine reine Geschmacksfrage.

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Ich persönlich schreibe lieber mit taktilen Switches, wie der CHERRY MX 3.0S Wireless mit MX Brown oder der Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed mit den Orange Switches. Da ich in meinem Test aber auch viel mit der Royal Kludge C98 geschrieben habe, muss ich zugeben, dass es mit meinem eingestellten Auslösepunkt keine Probleme gab. Mir geht zwar ein wenig das taktile Feedback ab, da kommt es aber rein auf die persönlichen Vorlieben an.

Kommen wir aber nun zum wichtigsten Punkt und zwar zum Zocken. Egal ob in Games wie Counter-Strike 2, Apex Legends, DOOM: The Dark Ages, Kingdom Come: Deliverance II oder Cyberpunk 2077, die Tastatur konnte im Test jederzeit überzeugen. Mit einem Auslösepunkt von 0,03 mm werden Eingaben praktisch unmittelbar registriert. Mir ist es aber auch ab und an passiert, dass eine Eingabe registriert wurde, obwohl nur ein Finger auf einer Taste gelegen ist. Dem kann man aber ganz leicht entgegensetzen, indem man den Auslösepunkt etwas höher ansetzt.

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Fazit

Die Tastatur selbst ist hochwertig verarbeitet und erlaubt sich so gut wie keine Fehler. Das Tippgefühl ist hervorragend und auch beim Zocken liefert die Tastatur eine ausgezeichnete Performance. Die Farbgebung der Tastenkappen ist zwar jetzt nicht ganz meines, aber auch dafür gibt es Ersatz, denn es passen so gut wie alle Standardkappen. Die Hall-Effekt-Magnetschalter arbeiten präzise und die Lautstärke der Tastatur beim Schreiben fällt angenehm leise aus.

Mein größter Kritikpunkt bleibt allerdings, dass es leider nicht möglich ist, die Profile intern umzuschalten. Bei normalen Switches wäre das aus meiner Sicht kein so gravierender Kritikpunkt, da diese ohnehin einen festen Auslösepunkt besitzen. Aber bei Hall-Effekt-Switches wären verschiedene Profile zum internen Umschalten schon eine große Bereicherung.

Wen das aber nicht stört und wer eine schlanke Tastatur im Full-Size-Format sucht, bekommt für rund 90 Euro kaum eine besser ausgestattete Tastatur. Die Royal Kludge C98 ist eine Tastatur, die ihr euch definitiv einmal näher ansehen solltet.

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