Redragon Terraflare K762 Pro im Test: Diese 100-Euro-Tastatur hat fast alles

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Mechanische Tastatur mit Hot Swap, RGB und TFT-Display

Bluetooth, 2,4 GHz und USB-C sorgen für viel Flexibilität

Stark für Gaming und Arbeit, aber ohne Hall Effect und Rapid Trigger

Gaming-Tastaturen müssen mittlerweile deutlich mehr können als einfach nur Tastenanschläge registrieren und bunt leuchten. Display, Wireless-Verbindung, austauschbare Switches und eine umfangreiche Software gehören in höheren Preisklassen längst zum guten Ton.

Bei der Redragon Terraflare K762 Pro ist deshalb vor allem der Preis interessant. Für rund 100 Euro bekommt man eine mechanische Tastatur im vollständigen 100-Prozent-Layout, Hot Swap, RGB-Beleuchtung, ein kleines TFT-Display und gleich drei Verbindungsmöglichkeiten. Dazu kommen lineare Mint Mambo Switches und ein Gasket-Aufbau mit mehreren Dämpfungsschichten. Auf dem Papier klingt das ziemlich vollständig.

Die entscheidende Frage lautete deshalb bei mir vor dem Test: Wo wurde gespart?

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Ein Blick auf die technischen Daten

Die Terraflare Pro setzt auf ein klassisches Vollformat mit 104 Tasten. Du bekommst also neben den normalen Tasten auch Funktionstasten, Navigationstasten und einen vollständigen Nummernblock. Gerade wenn du deine Tastatur nicht nur zum Spielen verwendest, sondern damit auch arbeitest, Tabellen bearbeitest oder längere Texte schreibst, ist das weiterhin praktisch. Kleinere 75-Prozent- oder TKL-Tastaturen sparen zwar Platz, verlangen dafür aber auch Kompromisse.

Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

100-Prozent-Layout mit 104 Tasten

Mechanische lineare Mint Mambo Switches

Hot-Swap-Unterstützung für 3-Pin- und 5-Pin-Switches

1,41 Zoll TFT-Display

Drehregler für Medien und Beleuchtung

RGB-Beleuchtung

PBT-Tastenkappen

Verbindung über 2,4 GHz, Bluetooth oder USB-C

Gasket-Konstruktion

fünf Schichten zur Geräuschdämpfung

Makros und Software-Unterstützung

4.000-mAh-Akku

Windows-, macOS- und Linux-Unterstützung

Redragon verlangt im eigenen europäischen Shop aktuell rund 100 Euro für die Tastatur. Angesichts der Ausstattung ist das zumindest auf dem Datenblatt ein ziemlich interessantes Angebot.

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Endlich wieder eine Tastatur mit allen Tasten

Kompakte Gaming-Tastaturen sind modern, aber nicht jeder möchte ständig Tastenkombinationen verwenden, nur weil auf dem Schreibtisch zehn Zentimeter gespart werden.

Die Terraflare Pro macht hier keine Experimente. Der Nummernblock ist vorhanden, die F-Tasten sitzen dort, wo man sie erwartet, und auch die Navigationstasten müssen nicht über eine zusätzliche Funktionsebene erreicht werden. Wenn du regelmäßig zwischen Gaming und Arbeit wechselst, ist das angenehm. Natürlich braucht die Tastatur dadurch mehr Platz. Wer einen möglichst großen Bereich für weit ausholende Mausbewegungen benötigt, wird wahrscheinlich weiterhin zu einem TKL- oder 75-Prozent-Modell greifen.

Für den normalen Schreibtisch gefällt mir das vollständige Layout allerdings weiterhin sehr gut. Ich spiele ja nicht den ganzen Tag, sondern schreibe ja auch…

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Mint Mambo Switches fühlen sich angenehm gleichmäßig an

Bei den Switches verwendet Redragon die eigenen Mint Mambo Switches. Dabei handelt es sich um lineare mechanische Schalter. Du bekommst also keinen ausgeprägten taktilen Druckpunkt. Die Taste bewegt sich stattdessen gleichmäßig nach unten.

Gerade beim Gaming funktioniert das sehr gut. Eingaben fühlen sich direkt an und die Tasten lassen sich schnell hintereinander betätigen. Gleichzeitig eignen sich die Switches auch für längere Schreibarbeiten.

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Interessanter als die reine Geschwindigkeit ist für mich allerdings das gesamte Tippgefühl. Redragon kombiniert die Switches mit einem Gasket-Aufbau und mehreren Dämpfungsschichten. Insgesamt kommen fünf verschiedene Materialien zur Geräuschdämpfung zum Einsatz. Dadurch wirkt der Anschlag weniger hart und das Tippgeräusch angenehmer gedämpft, als man es von vielen klassischen mechanischen Gaming-Tastaturen kennt, die sich manchmal wie eine alte Schreibmaschine anhören.

Genau hier merkt man, dass moderne mechanische Tastaturen inzwischen deutlich stärker von der Custom-Keyboard-Szene beeinflusst werden. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, möglichst schnell eine Taste auszulösen. Auch Klang und Tippgefühl spielen eine immer größere Rolle.

Hot Swap ist ein echter Pluspunkt

Noch wichtiger ist die Hot-Swap-Unterstützung. Die Switches sind nicht dauerhaft verlötet und können deshalb ausgetauscht werden. Die entsprechenden Sockel unterstützen laut Redragon sowohl 3-Pin- als auch 5-Pin-Switches.

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Das bringt gleich mehrere Vorteile. Gefällt dir ein Switch irgendwann nicht mehr, kannst du ihn gegen einen anderen austauschen. Geht nach längerer Nutzung ein einzelner Schalter kaputt, muss deshalb ebenfalls nicht sofort die komplette Tastatur ersetzt werden. Gerade bei einer mechanischen Tastatur ist das ein Feature, das ich sehr gerne sehe.

Die Terraflare Pro lässt sich dadurch auch später noch an den eigenen Geschmack anpassen. Vielleicht möchtest du irgendwann leichtere lineare Switches. Vielleicht sollen bestimmte Tasten einen anderen Widerstand bekommen. Du hast zumindest die Möglichkeit dazu.

Das kleine Display ist Spielerei und trotzdem praktisch

Rechts oben sitzt eines der auffälligsten Features der Terraflare Pro. Redragon verbaut ein 1,41 Zoll großes TFT-Display. Darauf können unter anderem Informationen zum Verbindungsmodus, Akkustand und Tastaturstatus angezeigt werden.

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Das Display lässt sich außerdem individualisieren. Selbst kleine GIFs können dargestellt werden. Über die Redragon-Software wird unter anderem auch die Uhrzeit mit dem PC synchronisiert. Braucht man das? Natürlich nicht. Aber genau deshalb darf es trotzdem Spaß machen.

Gerade bei einer Gaming-Tastatur sorgt das Display für etwas Individualität und sieht deutlich interessanter aus als eine weitere Status-LED irgendwo über dem Nummernblock. Daneben befindet sich ein Drehregler, über den sich verschiedene Funktionen wie Mediensteuerung oder Beleuchtung bedienen lassen. Das ist im Alltag wesentlich nützlicher als das Display selbst und gehört für mich mittlerweile zu den Funktionen, die ich bei einer modernen Tastatur nur ungern missen möchte.

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RGB darf natürlich nicht fehlen

Eine Gaming-Tastatur ohne RGB-Beleuchtung wäre im Jahr 2026 beinahe schon mutig. Die Beleuchtung scheint durch die PBT-Tastenkappen und lässt sich über die Software anpassen. Verschiedene Effekte stehen ebenfalls zur Verfügung. Abseits der Optik hat die Beleuchtung aber auch einen praktischen Vorteil. In einem dunkleren Raum lassen sich die einzelnen Tasten wesentlich leichter erkennen.

Wer mit RGB überhaupt nichts anfangen kann, kann die Beleuchtung natürlich auch reduzieren oder abschalten.

Drei Verbindungsmöglichkeiten machen die Terraflare flexibel

Besonders praktisch ist die Verbindung.

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Du kannst die Terraflare Pro auf drei verschiedene Arten verwenden:

über USB-C

über 2,4-GHz-Funk

über Bluetooth

Damit eignet sich die Tastatur nicht nur für einen stationären Gaming-PC. Über Bluetooth lässt sie sich beispielsweise schnell mit einem Notebook oder einem anderen kompatiblen Gerät verbinden. Für Gaming würde ich dagegen bevorzugt den mitgelieferten 2,4-GHz-Empfänger oder direkt das USB-C-Kabel verwenden.

Der integrierte Akku bietet eine Kapazität von 4.000 mAh. Wie lange er tatsächlich durchhält, hängt dabei natürlich stark von der RGB-Beleuchtung und der Nutzung des Displays ab. Die Möglichkeit, jederzeit auf Kabelbetrieb umzusteigen, bleibt ohnehin bestehen. Bei einer 100-Euro-Tastatur hätte ich mir das nicht erwartet.

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Für Arbeit und Gaming ist die Terraflare richtig gut

Interessant wird die Terraflare Pro vor allem deshalb, weil sie kein reines Gaming-Produkt sein möchte. Das vollständige Layout inklusive Nummernblock eignet sich hervorragend für den Alltag. Die mechanischen Switches sorgen für ein präzises Tippgefühl und durch den gedämpften Aufbau lässt sich auch längere Zeit angenehm schreiben. Danach startest du ein Spiel und musst trotzdem nicht auf schnelle mechanische Eingaben, RGB-Beleuchtung oder eine 2,4-GHz-Verbindung verzichten.

Für genau diese Mischung funktioniert die Tastatur sehr gut. Wer den PC vormittags zum Arbeiten und abends zum Spielen verwendet, bekommt hier einen ziemlich überzeugenden Allrounder.

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Für eSports fehlt allerdings Hall Effect

Einen wichtigen Punkt muss man trotzdem ansprechen. Die Mint Mambo Switches sind klassische mechanische Switches. Hall Effect besitzt die Terraflare Pro nicht. Für den normalen Gaming-Alltag ist das für mich kein großes Problem. Auch schnelle Shooter lassen sich selbstverständlich hervorragend mit klassischen mechanischen Tastaturen spielen.

Im kompetitiven Bereich sieht die Sache mittlerweile allerdings etwas anders aus. Hall-Effect-Tastaturen verwenden magnetische Sensoren und können dadurch messen, wie weit eine Taste gedrückt wird. Dadurch lassen sich unter anderem Auslösepunkte individuell konfigurieren. Funktionen wie Rapid Trigger ermöglichen zudem, dass eine Taste extrem schnell zurückgesetzt und erneut ausgelöst werden kann. Gerade in Spielen wie Counter-Strike 2, Valorant oder Apex Legends kann das bei schnellen Bewegungen einen Vorteil bringen.

Wer gezielt eine Tastatur für eSport und kompetitive Shooter sucht, sollte deshalb auch einen Blick auf aktuelle Hall-Effect-Modelle werfen. Wer dagegen einfach eine gute mechanische Tastatur für Gaming, Arbeit und den normalen Alltag sucht, wird diese Funktionen wahrscheinlich deutlich weniger vermissen.

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Fazit zur Redragon Terraflare Pro: Ein richtig guter Allrounder

Die Redragon Terraflare K762 Pro bietet überraschend viel Ausstattung für ihren Preis. Das 100-Prozent-Layout macht sie angenehm alltagstauglich, die Mint Mambo Switches fühlen sich gleichmäßig und direkt an und dank Hot Swap kannst du die Schalter später problemlos austauschen. Das TFT-Display ist kein notwendiges Feature, gibt der Tastatur aber zusätzlichen Charakter.

Besonders stark finde ich die Kombination aus Gaming und Arbeit. Du bekommst eine mechanische Tastatur, mit der sich angenehm schreiben lässt, musst gleichzeitig aber nicht auf RGB, Wireless-Betrieb oder schnelle Eingaben verzichten.

Der größte Kritikpunkt ist gleichzeitig sehr zielgruppenabhängig. Hall Effect und Rapid Trigger fehlen. Wer hauptsächlich kompetitive Shooter spielt und jede technisch mögliche Millisekunde aus seinen Eingaben herausholen möchte, bekommt bei spezialisierten eSports-Tastaturen mehr geboten.

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Für alle anderen ist das deutlich weniger dramatisch. Wenn du eine vielseitige mechanische Tastatur suchst, die beim Gaming genauso gut funktioniert wie beim Schreiben und Arbeiten, bietet die Terraflare Pro für rund 100 Euro ein mächtiges Gesamtpaket.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Ist die Redragon Terraflare Pro gut für Gaming? Ja. Die mechanischen Mint Mambo Switches reagieren direkt und gleichmäßig. Für normales Gaming und auch schnelle Shooter ist die Tastatur sehr gut geeignet. Für ambitionierten E-Sport fehlen allerdings Hall Effect und Rapid Trigger.

Hat die Redragon Terraflare Pro Hall Effect? Nein. Die Terraflare Pro verwendet klassische mechanische Switches. Dadurch lassen sich keine variablen Auslösepunkte oder Rapid-Trigger-Funktionen nutzen.

Kann man die Switches der Redragon Terraflare Pro austauschen? Ja. Die Tastatur ist Hot-Swap-fähig und unterstützt 3-Pin- sowie 5-Pin-Switches. Die Schalter können dadurch ohne Löten ausgetauscht werden.

Kann die Redragon Terraflare Pro kabellos verwendet werden? Ja. Sie unterstützt Bluetooth und eine 2,4-GHz-Funkverbindung. Zusätzlich kann sie über USB-C kabelgebunden verwendet werden.

Was kann das Display der Redragon Terraflare Pro anzeigen? Das 1,41 Zoll große TFT-Display zeigt unter anderem Informationen zum Akkustand und Verbindungsstatus an. Darüber hinaus können individuelle Inhalte und kleine Animationen beziehungsweise GIFs dargestellt werden.

Eignet sich die Redragon Terraflare Pro auch zum Arbeiten? Gerade das vollständige 100-Prozent-Layout mit Nummernblock und das angenehme mechanische Tippgefühl machen sie zu einer guten Tastatur für längere Texte und Büroarbeiten.

Test-System: AMD Ryzen 9 9950X3D; 64GB Dominator RAM DDR5-6000; AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB DDR6; Gespeichert auf NVMe M.2. Corsair MP600 PRO XT; ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING Motherboard