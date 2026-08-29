Spielen, Schlafen oder Leben? Wie viel Zeit bleibt da noch?

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Ich liebe Videospiele. Das dürfte mittlerweile keine große Überraschung mehr sein. Ich kann mich stundenlang in einer Welt verlieren, jeden Winkel absuchen, Ressourcen sammeln, irgendeine völlig unnötig große Basis bauen oder mich an einer Nebenquest festbeißen, die mir am Ende vielleicht einen Hut gibt, den ich nie tragen werde.

Das Problem ist nur: Ich bin nicht mehr 16.

Und damit bin ich ziemlich sicher nicht alleine.

Die Gamer von gestern sind heute erwachsen. Wir haben Jobs, Partner, Kinder, Termine, Haushalt und diesen seltsamen Luxus namens Schlaf, den der menschliche Körper offenbar regelmäßig einfordert. Gleichzeitig gehören genau diese Menschen zu einer enorm wichtigen Zielgruppe der Gaming-Industrie. Wir verdienen unser eigenes Geld. Wir kaufen Konsolen, Spiele, Zubehör, Deluxe Editions und wahrscheinlich viel zu viele Games, die anschließend monatelang auf der Festplatte liegen.

In Deutschland liegt das Durchschnittsalter der Gamer mittlerweile bei 38,3 Jahren. 79 Prozent der Spielenden sind volljährig. Gaming ist längst kein Hobby mehr, aus dem man irgendwann „herauswächst“.

Nur unsere Freizeit ist leider nicht mitgewachsen.

Der wahre Endgegner heißt Freizeit

Früher konnte ein neues Spiel durchaus bedeuten, dass das Wochenende dafür reserviert war. Heute bedeutet ein neues Spiel bei vielen Erwachsenen eher: Vielleicht Freitagabend zwei Stunden. Samstag geht irgendwas mit der Familie. Sonntag wäre Zeit, aber da sollte man noch dies und jenes erledigen. Montag beginnt wieder die Arbeit.

Und plötzlich schaut man auf ein neues Rollenspiel mit 80, 100 oder 150 Stunden Spielzeit und denkt nicht mehr nur: „Geil!“

Man denkt auch: „Wann soll ich das bitte spielen?“

Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen riesige Spiele. Ganz im Gegenteil. Wenn mich eine Welt packt, dann darf sie mich gerne wochenlang beschäftigen. Red Dead Redemption 2 hätte für mich persönlich wahrscheinlich noch doppelt so lange dauern können.

Aber ein langes Spiel verlangt etwas, das wertvoller geworden ist als die 70 oder 80 Euro Kaufpreis: Zeit.

Und genau hier frage ich mich manchmal, ob sich Studios mit dem ewigen „größer, länger, mehr“ wirklich immer einen Gefallen tun.

Seit wann sind 20 Stunden eigentlich wenig?

Ein gutes aktuelles Beispiel ist für mich 007 First Light. Ein schön geschriebenes Action-Spiel, eine starke Bond-Story und mit rund 20 Stunden kein winziges Abenteuer. Trotzdem taucht bei solchen Spielen ziemlich schnell dieselbe Diskussion auf: Ist das für ein Vollpreisspiel nicht zu kurz? Rund 20 Stunden werden für die Kampagne veranschlagt und selbst in Spielerbewertungen findet sich bereits Kritik daran, dass diese Spielzeit gemessen am Preis zu wenig sei.

Ich stelle mittlerweile die Gegenfrage.

Seit wann sind 20 gut gefüllte Stunden eigentlich etwas Schlechtes?

Wenn mich ein Spiel 20 Stunden hervorragend unterhält, eine Geschichte erzählt, die nicht künstlich mit Sammelaufgaben und Beschäftigungstherapie auf 60 Stunden gezogen wird, und danach zu einem guten Ende kommt… dann hat es seinen Job doch richtig gemacht.

Mehr Spielzeit ist nicht automatisch mehr Spiel.

Manchmal sind es einfach nur mehr Stunden.

Und vielleicht müssen wir wieder ein bisschen davon wegkommen, den Wert eines Games durch eine mathematische Rechnung aus Kaufpreis geteilt durch Spielstunden zu bestimmen.

Survival Games: Grounded 2 macht es komplett anders

Mein derzeitiges Paradebeispiel für eine andere Art von Zeitmanagement ist Grounded 2.

Das Spiel hat natürlich eine Story, Quests und Fortschritt. Aber wenn ich heute nur eine Stunde Zeit habe, muss ich nicht zwingend irgendein großes Kapitel anfangen. Ich kann losziehen, Material sammeln, meine Ausrüstung verbessern oder an meiner Basis weiterbauen.

Und genau das fühlt sich nach Feierabend erstaunlich gut an.

Ich habe vielleicht nichts Weltbewegendes geschafft. Ich habe keinen Endboss gelegt und keine dreistündige Questreihe abgeschlossen. Aber meine zweite Etage steht endlich, die neue Rüstung ist fertig und irgendwo habe ich vermutlich wieder fünf Kisten gebaut, weil ich für meinen ganzen Krempel keinen Platz mehr hatte.

Erfolg. Controller weg. Abend trotzdem nicht komplett verschwunden.

Solche Spiele geben mir etwas, das immer wichtiger wird: die Kontrolle darüber, wie viel Zeit ich heute investieren möchte.

Warum die alten Dauerbrenner nicht sterben

Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Games wie Fortnite, Rocket League, Call of Duty, Counter-Strike, Minecraft oder League of Legends einfach nicht verschwinden.

Natürlich gibt es dafür hundert Gründe. Freunde spielen es. Gewohnheit. Wettbewerb. Updates. Communities.

Aber ein Punkt wird mir dabei zu selten genannt: Ich kann einfach eine Runde spielen.

Rocket League verlangt von mir nicht, dass ich mich zunächst daran erinnere, warum Herzog Schlagmichtot mich vor drei Wochen in die Berge geschickt hat und welche vier Nebenquests ich vorher noch erledigen wollte.

Spiel starten. Match. Spaß. Fertig. Dazwischen dummes Zeug mit den Jungs übers Headset quatschen… Psychohygiene.

Newzoo zeigte schon für 2024 ein ziemlich deutliches Bild. 67 Prozent der gesamten PC-Spielzeit entfielen auf Games, die bereits sechs Jahre oder älter waren. Zu den großen Zeitfressern gehörten Counter-Strike, League of Legends, Roblox, Dota 2 und Fortnite.

Vielleicht greifen wir also nicht immer wieder zu diesen Spielen, obwohl ständig neue Blockbuster erscheinen. Vielleicht tun wir es teilweise gerade deswegen.

Denn ein neues 100-Stunden-Epos ist nicht nur ein Kauf. Es ist fast schon eine Beziehung.

Bitte Wolverine… einfach Spaß machen

Genau deshalb hoffe ich beim kommenden Marvel’s Wolverine auf etwas, das fast schon altmodisch klingt. Ich möchte ein richtig gutes (meinetwegen auch dummes) Action-Spiel.

Ich möchte Wolverine spielen, Dinge und Körperteile zerlegen, eine starke Geschichte erleben und dabei verdammt viel Spaß haben. Und wenn nach 15, 20 oder 25 Stunden der Abspann läuft, werde ich vermutlich nicht beleidigt sein.

Ich werde wahrscheinlich glücklich sein, dass ich ein Spiel tatsächlich beendet habe.

Marvel’s Wolverine erscheint im September und ich hoffe sehr, dass Insomniac nicht versucht hat, aus Logan ein 100-Stunden-Projekt zu machen, nur damit auf irgendeiner Packungsrückseite eine größere Zahl stehen könnte. Der Release ist aktuell für den 14. September 2026 angesetzt.

Denn ich möchte es spielen. Nicht verwalten.

Gaming muss wieder in unser Leben passen

Die Gaming-Branche verkauft heute an eine Generation, die mit Super Nintendo, PlayStation, Xbox und PC groß geworden ist. Wir haben Gaming nicht aufgegeben, nur weil wir erwachsen wurden.

Im Gegenteil. Der deutsche Games-Markt setzte 2025 rund 9,4 Milliarden Euro um. Mehr als 41 Millionen Menschen spielen hierzulande. Wir sind da. Wir kaufen. Wir spielen.

Nur eben zwischen Arbeit, Familie, Freunden, Haushalt und Schlaf.

Das bedeutet nicht, dass jedes Spiel plötzlich zehn Stunden lang sein muss. Bitte nicht. Ich möchte weiterhin gigantische Welten haben, in denen ich hundert Stunden verschwinden kann, wenn ich diese hundert Stunden gerade habe.

Aber ich wünsche mir wieder mehr Vielfalt bei der Frage, wie viel Zeit ein Spiel von mir verlangt. Ein 20-Stunden-Spiel ist kein kleines Spiel. Ein Spiel ohne 400 Fragezeichen auf der Karte ist kein schlechteres Spiel. Studios dürfen da gern mal wieder was „banales“ bringen. Solange ich Spaß habe dabei.

Und ein Abend, an dem ich in Grounded 2 nur Holz gesammelt und meine Basis verschönert habe, war kein verschwendeter Gaming-Abend. Es beweist aber auch ganz klar, dass ein Game kein 100-Stunden-Epos sein muss, damit ich auch 100 Stunden spiele. Ich kann sie mir hier aber deutlich feiner aufteilen.

Vielleicht ist die eigentliche Kunst moderner Games nicht mehr, uns möglichst lange festzuhalten. Vielleicht ist es, unsere Zeit zu respektieren.

Denn Geld für das nächste große Spiel haben viele Gamer von gestern heute mehr als früher.

Nur die Sommerferien fehlen uns.

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