Royal Kludge S98 im Test: Mechanische Tastatur mit Display

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Royal Kludge S98 ist eine kabellose, klassische mechanische Tastatur im schlanken Format. RK hat ihr außerdem ein paar Besonderheiten verpasst, welche wir uns jetzt zusammen ansehen werden.

Der Lieferumfang & Ersteindruck

Der Lieferumfang fällt angesichts des Preises von rund 90 Euro recht vielfältig aus. Neben der Tastatur findet ihr noch ein Kabel, ein Werkzeug, um die Switches und die Tastenkappen zu entfernen, sowie 4 Ersatz-Switches.

Der erste Eindruck fällt schon wie bei der Royal Kludge C98 sehr hochwertig aus. Alleine das Display mit dem drehbaren Knopf macht schon einiges her. Der Wireless-Dongle ist links in die Tastatur mit Magneten integriert. Das Umschalten zwischen dem Kabelmodus und dem kabellosen Modus findet über einen kleinen Schalter direkt über dem Dongle statt. Hinter der Tastatur findet ihr auch noch eine USB-C-Buchse, um die Tastatur im Kabelmodus zu betreiben, sowie einen USB-Hub.

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Auch von der Wertigkeit wirkt die Tastatur im ersten Moment sehr hochwertig. Das Einzige, was mich gleich anfangs etwas gestört hat: Da es sich um eine 96-Prozent-Tastatur handelt, fehlen einige Tasten, die ich häufig verwende. Wie beispielsweise die Druck- und Einfg-Taste. Diese Tasten sind aber ganz leicht über eine Kombination mit der Fn-Taste zu erreichen.

Das Display

Das farbige Display ist nicht nur eine kleine Spielerei. Hier könnt ihr von den Verbindungstypen bis hin zu Farbanpassungen wie Helligkeit, Effekte und Geschwindigkeit allerhand anpassen. Nebenbei habt ihr den Akkustand, die Uhrzeit und das Datum immer im Blick. Das größte Highlight der Tastatur: Ihr könnt das Display auch mit einem GIF personalisieren.

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Die Switches

Hot-Swap-fähige Switches sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Bei rund 90 Euro finde ich es aber trotzdem beeindruckend, dass RK hier ein Hot-Swap-PCB verbaut.

Ich habe die taktilen Beige-Switches verbaut. Besonders praktisch ist, dass ihr prinzipiell alle MX-kompatiblen Switches mit 3 oder 5 Pins verwenden könnt. Somit seid ihr nicht auf taktile oder lineare Switches festgelegt.

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Im Alltag

Im Alltag sowie auch beim Zocken macht die Tastatur eine hervorragende Figur und ich konnte hier nichts Negatives feststellen. Durch die 5 Lagen Geräuschdämpfung ist die Tastatur auch für Vielschreiber angenehm leise und reagiert sehr direkt. Auch beim Zocken mit Spielen wie Counter-Strike 2, Call of Duty, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Baldur’s Gate 3 oder Kingdom Come: Deliverance II macht die Tastatur Spaß. Aber solltet ihr wirklich eine reine Tastatur zum Gamen suchen, dann seid ihr mit linearen oder Hall-Effekt-Magnetswitches besser bedient.

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RK Keyboard Software

Anders als bei der C98, wo ihr eine rein webbasierte Oberfläche für das Personalisieren der Tastatur habt, gibt es bei der S98 nur eine Software, die ihr herunterladen müsst. Die Software ist eigentlich selbsterklärend und auch das Hinzufügen von Makros oder beispielsweise Bildern oder GIFs ist wirklich gut integriert. Trotzdem wirkt die Software etwas veraltet und kann mit ein paar Konkurrenten nicht ganz mithalten. Warum ein paar Tastaturen von Royal Kludge aber die Software verwenden und ein paar rein nur die webbasierte Oberfläche, ist mir allerdings irgendwie ein Rätsel. Das könnte besser implementiert werden.

Allgemein betrachtet lässt die Software aber kaum Wünsche bei der Personalisierung offen. Somit ist das eher eine kleine Anmerkung als wirklich ein Kritikpunkt.

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Fazit

Praktisch eine Full-Size-Tastatur in einem schlanken Format, mit einem farbigen Display, welches man sich anpassen kann, sowie austauschbaren Switches. Die Software wirkt zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, lässt bei der Personalisierung aber kaum Wünsche offen. Alleine die Hot-Swap-fähigen Switches mit der 5-lagigen Geräuschdämmung sind bei einem Preis von rund 90 Euro eine echte Kampfansage und können sich sehen lassen.

Auch wenn mir die Farbgebung der Tastenkappen, genauso wie bei der C98, nicht unbedingt zusagt, kann man diese durch annähernd jede Standardkappe ersetzen. Egal ob fürs Arbeiten oder auch gelegentliche Zocken, wer eine neue Tastatur mit Hot-Swap-fähigen Switches sucht, sollte nicht lange überlegen und sich die Royal Kludge S98 einmal genauer anschauen!

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