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Klein, kabellos und ausdauernd

Redragon GALATIN PRO K719 im Test: Viel Ausstattung zum kleinen Preis

Kompakt, ein praktisches Display und jede Menge Ausdauer. Doch wie schlägt sich die Tastatur im Alltag?

i Redragon GALATIN PRO K719 im Test: Viel Ausstattung zum kleinen Preis
Artikel von René Nikel +
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Die Redragon GALATIN PRO K719 wartet mit einer Abtastrate von 1000 Hz sowie einem Hot-Swap-fähigen PCB auf. Das Display ist gut ablesbar und sogar funktionell. Da die Tastatur etwas kleiner als eine Full-Size-Tastatur ist, passt die GALATIN PRO K719 so gut wie auf jeden Tisch. Was die GALATIN PRO K719 sonst noch alles zu bieten hat, schauen wir uns jetzt gemeinsam etwas genauer an.

Redragon GALATIN PRO K719 mit eingeschalteter blauer RGB-Beleuchtung.

Redragon GALATIN PRO K719 mit blauer RGB-Beleuchtung – Bild: René Nikel

Lieferumfang

Der Lieferumfang fällt zwar eher recht überschaubar aus, aber ihr bekommt alles, was ihr braucht. Es ist ein Kabel mit einem USB-C-Stecker mit einem 90-Grad-Winkel dabei sowie ein Werkzeug, um sowohl die Tastenkappen als auch die Switches auszubauen. Der USB-Empfänger befindet sich rechts an der Seite der Tastatur und wird durch einen Magneten gehalten. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die angebrachte USB-C-Buchse zum Laden. Diese ist nicht wie üblich oberhalb der Tastatur, sondern seitlich angebracht. Direkt darunter findet ihr auch einen kleinen Schalter, mit dem ihr zwischen Bluetooth, Kabelmodus und 2,4 GHz umschalten könnt.

GALATIN PRO K719 Lieferumfang

GALATIN PRO K719 Lieferumfang – Bild: René Nikel

Redragon GALATIN PRO K719 rechte Seite.

Redragon GALATIN PRO K719 rechte Seite – Bild: René Nikel

Redragon GALATIN PRO K719 linke Seite.

Redragon GALATIN PRO K719 linke Seite – Bild: René Nikel

Display

Das Display und auch der Aufbau selbst erinnern mich stark an die RK ROYAL KLUDGE S98, welche ich erst unlängst für euch getestet habe. Bei den Displayeinstellungen könnt ihr euch GIFs oder Bilder hochladen. Natürlich gibt es auch mehrere Profile, mit denen ihr die Tastatur an eure Wünsche anpassen könnt.

Beim Hochladen von GIFs oder Bildern dauert es ein wenig, bis der Bildschirm wieder reagiert. Nebenbei könnt ihr direkt mit dem Drehregler die LED-Effekte bearbeiten und das Zeitformat umstellen, was schon ziemlich cool ist.

Redragon GALATIN PRO K719 Individuelles Displaybild

Redragon GALATIN PRO K719 Individuelles Displaybild – Bild: René Nikel

Größe

Die Tastatur selbst ist keine komplette Full-Size-Tastatur. Durch die FN-Taste habt ihr im Endeffekt aber trotzdem dieselben Funktionen, und das macht die Tastatur um satte 20 Prozent kleiner. Das ist natürlich ideal, wenn ihr auf dem PC-Tisch nicht allzu viel Platz zur Verfügung habt. Insgesamt ist die Tastatur sogar ein wenig kleiner als die ROYAL KLUDGE S98 oder die Royal Kludge C98. Auch das Gewicht von nur rund 830 g macht die Tastatur perfekt für den mobilen Einsatz.

Redragon GALATIN PRO K719 mit eingeschalteter blauer RGB-Beleuchtung.

Redragon GALATIN PRO K719 mit eingeschalteter blauer RGB-Beleuchtung – Bild: René Nikel

Redragon GALATIN PRO K719 von hinten.

Redragon GALATIN PRO K719 von hinten. – Bild: René Nikel

Switches

Die verbauten Switches bezeichnet Redragon auf der Produktseite als Mint Mambo Switches, während auf der Verpackung Yolk Switches steht. Welche Bezeichnung tatsächlich zutrifft, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht jedoch, dass es sich um lineare Switches handelt. Diese besitzen also keinen taktilen Widerstand und sind vergleichbar mit den bekannten Red Switches von Cherry. Durch den Aufbau mit der fünflagigen Schalldämmung ist die Tastatur auch nicht zu laut. Für einen sehr leisen Betrieb würde ich aber ehrlich gesagt noch transparente O-Ring-Dämpfer hinzufügen, um die Klickgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren. Natürlich verändern diese das Tippgefühl und verringern ein wenig den Tastenweg, was allerdings in der Praxis kaum ins Gewicht fällt.

Dadurch, dass die Switches Hot-Swap-fähig sind, seid ihr hier aber nicht eingeschränkt und könnt euch die Switches nach Lust und Laune an eure Bedürfnisse anpassen.

GALATIN PRO K719 Switches

GALATIN PRO K719 Switches – Bild: René Nikel

Software

Die Software für die Redragon GALATIN PRO K719 bietet prinzipiell alles, was man braucht. Von LED-Einstellungen über Makros bis hin zur Tastaturbelegung ist alles mit dabei. Trotzdem ist die Software um einiges minimalistischer aufgebaut als bei den größeren Konkurrenzfirmen. Gerade dieser Punkt kann ein Vorteil oder Nachteil sein, aber das kommt stark auf eure persönliche Vorliebe an. Eine Anmeldungspflicht, wie beispielsweise bei Synapse, gibt es nicht.

Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, wäre ein eigener Reiter, um den Energiesparmodus selbst anzupassen. Die Tastatur hat zwar bei der kabellosen Verbindung einen integrierten Energiesparmodus, aber gerade bei einer Tastatur mit Akku wäre es ein nettes Feature gewesen.

Die Redragon GALATIN PRO K719 Software

Redragon GALATIN PRO K719 Software – Bild: René Nikel

Akkulaufzeit

Hier hat Redragon wirklich gute Arbeit geleistet, denn die GALATIN PRO K719 besitzt einen 4000-mAh-Akku. Je nachdem, wie oft ihr vor eurem PC sitzt, könnte die Akkulaufzeit mehrere Tage betragen. Ohne oder nur mit geringer LED-Beleuchtung könnt ihr die Tastatur sogar mehrere Wochen verwenden, ohne sie aufladen zu müssen. Wobei die Akkulaufzeit natürlich auch stark von der Beleuchtung und Nutzung abhängig ist.

Redragon GALATIN PRO K719 mit oranger RGB-Beleuchtung

Redragon GALATIN PRO K719 mit oranger RGB-Beleuchtung – Bild: René Nikel

Fazit

Redragon hat bei der GALATIN PRO K719 insgesamt wirklich gute Arbeit geleistet und der Preis von rund 90 Euro fällt für all die Features auch ganz positiv aus. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich nennen könnte, wäre, dass man sich die Energiesparoptionen nicht selbst einstellen kann.

Auch wenn ich persönlich für Schreibarbeiten taktile Switches bevorzuge, macht die GALATIN PRO K719 trotzdem einen sehr guten Eindruck. Natürlich ist sie auch kein schlechter Gaming-Begleiter, solange ihr auf High-End-Features wie eine Abtastrate von 8000 Hz verzichten könnt. Die Software ist zwar etwas minimalistischer aufgebaut, bietet aber im Endeffekt alles, was ihr brauchen werdet.

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Wer eine moderne und kompakte Tastatur mit Nummernblock sucht, die so gut wie überall Platz findet, ist bei der GALATIN PRO K719 gut aufgehoben. Von mir bekommt die Tastatur, auch allein wegen des großen Akkus, eine berechtigt gute Bewertung und ich kann sie bedenkenlos weiterempfehlen.

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Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
Bewertung von René Nikel
Sehr Gut
8

Kompakt, ausdauernd und vielseitig. Die GALATIN PRO K719 kann im Test überzeugen

  • Kompaktes Design
  • Praktisches Display mit GIF- und Bildfunktion
  • 4000-mAh-Akku
  • Hot-Swap-fähige Switches
  • Bluetooth, 2,4 GHz und Kabelbetrieb
  • Gute Software ohne Anmeldepflicht
  • Energiesparmodus nicht individuell einstellbar
  • Display reagiert beim Hochladen von Bildern und GIFs verzögert
  • Tippgeräusche könnten trotz fünflagiger Schalldämmung noch leiser sein

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