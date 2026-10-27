Redragon GALATIN PRO K719 im Test: Viel Ausstattung zum kleinen Preis

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Redragon GALATIN PRO K719 wartet mit einer Abtastrate von 1000 Hz sowie einem Hot-Swap-fähigen PCB auf. Das Display ist gut ablesbar und sogar funktionell. Da die Tastatur etwas kleiner als eine Full-Size-Tastatur ist, passt die GALATIN PRO K719 so gut wie auf jeden Tisch. Was die GALATIN PRO K719 sonst noch alles zu bieten hat, schauen wir uns jetzt gemeinsam etwas genauer an.

Lieferumfang

Der Lieferumfang fällt zwar eher recht überschaubar aus, aber ihr bekommt alles, was ihr braucht. Es ist ein Kabel mit einem USB-C-Stecker mit einem 90-Grad-Winkel dabei sowie ein Werkzeug, um sowohl die Tastenkappen als auch die Switches auszubauen. Der USB-Empfänger befindet sich rechts an der Seite der Tastatur und wird durch einen Magneten gehalten. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die angebrachte USB-C-Buchse zum Laden. Diese ist nicht wie üblich oberhalb der Tastatur, sondern seitlich angebracht. Direkt darunter findet ihr auch einen kleinen Schalter, mit dem ihr zwischen Bluetooth, Kabelmodus und 2,4 GHz umschalten könnt.

Display

Das Display und auch der Aufbau selbst erinnern mich stark an die RK ROYAL KLUDGE S98, welche ich erst unlängst für euch getestet habe. Bei den Displayeinstellungen könnt ihr euch GIFs oder Bilder hochladen. Natürlich gibt es auch mehrere Profile, mit denen ihr die Tastatur an eure Wünsche anpassen könnt.

Beim Hochladen von GIFs oder Bildern dauert es ein wenig, bis der Bildschirm wieder reagiert. Nebenbei könnt ihr direkt mit dem Drehregler die LED-Effekte bearbeiten und das Zeitformat umstellen, was schon ziemlich cool ist.

Größe

Die Tastatur selbst ist keine komplette Full-Size-Tastatur. Durch die FN-Taste habt ihr im Endeffekt aber trotzdem dieselben Funktionen, und das macht die Tastatur um satte 20 Prozent kleiner. Das ist natürlich ideal, wenn ihr auf dem PC-Tisch nicht allzu viel Platz zur Verfügung habt. Insgesamt ist die Tastatur sogar ein wenig kleiner als die ROYAL KLUDGE S98 oder die Royal Kludge C98. Auch das Gewicht von nur rund 830 g macht die Tastatur perfekt für den mobilen Einsatz.

Switches

Die verbauten Switches bezeichnet Redragon auf der Produktseite als Mint Mambo Switches, während auf der Verpackung Yolk Switches steht. Welche Bezeichnung tatsächlich zutrifft, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht jedoch, dass es sich um lineare Switches handelt. Diese besitzen also keinen taktilen Widerstand und sind vergleichbar mit den bekannten Red Switches von Cherry. Durch den Aufbau mit der fünflagigen Schalldämmung ist die Tastatur auch nicht zu laut. Für einen sehr leisen Betrieb würde ich aber ehrlich gesagt noch transparente O-Ring-Dämpfer hinzufügen, um die Klickgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren. Natürlich verändern diese das Tippgefühl und verringern ein wenig den Tastenweg, was allerdings in der Praxis kaum ins Gewicht fällt.

Dadurch, dass die Switches Hot-Swap-fähig sind, seid ihr hier aber nicht eingeschränkt und könnt euch die Switches nach Lust und Laune an eure Bedürfnisse anpassen.

Software

Die Software für die Redragon GALATIN PRO K719 bietet prinzipiell alles, was man braucht. Von LED-Einstellungen über Makros bis hin zur Tastaturbelegung ist alles mit dabei. Trotzdem ist die Software um einiges minimalistischer aufgebaut als bei den größeren Konkurrenzfirmen. Gerade dieser Punkt kann ein Vorteil oder Nachteil sein, aber das kommt stark auf eure persönliche Vorliebe an. Eine Anmeldungspflicht, wie beispielsweise bei Synapse, gibt es nicht.

Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, wäre ein eigener Reiter, um den Energiesparmodus selbst anzupassen. Die Tastatur hat zwar bei der kabellosen Verbindung einen integrierten Energiesparmodus, aber gerade bei einer Tastatur mit Akku wäre es ein nettes Feature gewesen.

Akkulaufzeit

Hier hat Redragon wirklich gute Arbeit geleistet, denn die GALATIN PRO K719 besitzt einen 4000-mAh-Akku. Je nachdem, wie oft ihr vor eurem PC sitzt, könnte die Akkulaufzeit mehrere Tage betragen. Ohne oder nur mit geringer LED-Beleuchtung könnt ihr die Tastatur sogar mehrere Wochen verwenden, ohne sie aufladen zu müssen. Wobei die Akkulaufzeit natürlich auch stark von der Beleuchtung und Nutzung abhängig ist.

Fazit

Redragon hat bei der GALATIN PRO K719 insgesamt wirklich gute Arbeit geleistet und der Preis von rund 90 Euro fällt für all die Features auch ganz positiv aus. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich nennen könnte, wäre, dass man sich die Energiesparoptionen nicht selbst einstellen kann.

Auch wenn ich persönlich für Schreibarbeiten taktile Switches bevorzuge, macht die GALATIN PRO K719 trotzdem einen sehr guten Eindruck. Natürlich ist sie auch kein schlechter Gaming-Begleiter, solange ihr auf High-End-Features wie eine Abtastrate von 8000 Hz verzichten könnt. Die Software ist zwar etwas minimalistischer aufgebaut, bietet aber im Endeffekt alles, was ihr brauchen werdet.

Wer eine moderne und kompakte Tastatur mit Nummernblock sucht, die so gut wie überall Platz findet, ist bei der GALATIN PRO K719 gut aufgehoben. Von mir bekommt die Tastatur, auch allein wegen des großen Akkus, eine berechtigt gute Bewertung und ich kann sie bedenkenlos weiterempfehlen.

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