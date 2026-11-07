Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf Assassin’s Creed Hexe müssen Spieler offenbar noch länger warten. Das nächste große Einzelspieler-Abenteuer von Ubisoft soll intern um ein weiteres Jahr verschoben worden sein. Statt 2027 steht inzwischen möglicherweise erst 2028 als Veröffentlichungsjahr im Raum. Grund dafür sollen Probleme während der Entwicklung sein.

Die Informationen stammen von Insider Tom Henderson, der heute auf Insider-Gaming.com über die Zukunft der Reihe berichtet. Noch im Oktober hätten ihm Quellen von internen Schwierigkeiten bei Hexe erzählt. Welche Probleme konkret aufgetreten sind, verrät Henderson allerdings nicht. Auch Ubisoft hat eine weitere Verschiebung bislang nicht bestätigt.

Ubisoft kündigt neue Informationen erst für 2027 an

Besonders interessant ist die Meldung im Zusammenhang mit Ubisofts jüngster Ankündigung. Erst am 29. Oktober hatte das Unternehmen in einem offiziellen Entwickler-Update erklärt, dass Assassin’s Creed Hexe weiterhin Fortschritte mache. Gleichzeitig räumte Ubisoft ein, dass noch einiges an Arbeit bevorstehe. Eine größere Präsentation des Spiels ist demnach erst für 2027 vorgesehen. Ob der französische Videospiele-Publisher dabei bereits einen Veröffentlichungstermin nennen wird, bleibt offen.

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Hexe wurde ursprünglich 2022 unter seinem Projektnamen vorgestellt. Das Spiel soll eine deutlich düsterere Richtung einschlagen als die bisherigen Hauptteile. Im Mittelpunkt stehen nach früheren Berichten die europäischen Hexenverfolgungen. Konkrete Gameplay-Details hat man bisher kaum veröffentlicht.

Dass sich die Entwicklung verzögert, wäre angesichts der Umstrukturierungen beim französischen Publisher nicht völlig überraschend. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Projekte überprüft, Verantwortlichkeiten neu verteilt und die langfristige Ausrichtung der Assassin’s Creed-Reihe überarbeitet.

Auch die Zukunft weiterer Assassin’s Creed-Spiele ist ungewiss

Henderson beschreibt die aktuelle Situation hinter den Kulissen als schwierig. Seit dem Abgang des langjährigen Franchise-Verantwortlichen Marc-Alexis Côté habe sich innerhalb der Reihe einiges verändert. Dadurch sei es selbst für gut informierte Quellen schwieriger geworden, den tatsächlichen Entwicklungsstand einzelner Projekte einzuschätzen.

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Gleichzeitig arbeiten die Teams bereits an weiteren Assassin’s Creed-Spielen. Neben dem offiziell bestätigten Multiplayer-Projekt Invictus kursieren neue Gerüchte über ein Abenteuer im antiken Rom und einen mobilen Ableger in Jerusalem.

Für Hexe bleibt die wichtigste Information allerdings ernüchternd: Sollte Hendersons Bericht stimmen, erscheint das nächste große Assassin’s Creed frühestens 2028. Ubisoft selbst hat weiterhin kein Veröffentlichungsjahr genannt. Nach der offiziellen Ankündigung einer Präsentation für 2027 dürfte es also noch einige Zeit dauern, bis wir das düstere Abenteuer tatsächlich spielen können.

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