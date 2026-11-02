Prince of Persia: Fan bietet Ubisoft 5 Millionen Euro, um das eingestellte Remake zu retten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein Fan von Prince of Persia will offenbar mehr als fünf Millionen Euro aus eigener Tasche bereitstellen, damit Ubisoft das eingestellte Remake von The Sands of Time doch noch fertigstellt. Das ungewöhnliche Angebot wurde in einem offenen Schreiben veröffentlicht. Der Fan verlangt dafür weder Anteile an den Verkäufen noch Rechte an der Marke. Er möchte schlicht, dass das Spiel erscheint.

Das Schreiben wurde ursprünglich auf Reddit veröffentlicht und anschließend über soziale Netzwerke weiterverbreitet. Darin erklärt der bislang unbekannte Absender, dass ihm ein anfängliches Budget von mehr als fünf Millionen Euro zur Verfügung stehe. Er sei bereit, dieses Geld unter bestimmten Voraussetzungen in die Fortsetzung der Entwicklung zu investieren. Ob er tatsächlich über die behaupteten finanziellen Mittel verfügt, ist allerdings nicht unabhängig bestätigt.

Interessant ist, dass der Fan offenbar keinerlei Einfluss auf die Entwicklung nehmen möchte. Weder kreative Entscheidungen noch Ubisofts Geschäftsführung sollen durch seine finanzielle Beteiligung eingeschränkt werden. Stattdessen sucht er zunächst einen offiziellen Ansprechpartner, um sein Angebot überhaupt einreichen zu können.

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Ubisoft hatte Prince of Persia nach fünf Jahren Entwicklung aufgegeben

Das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time wurde bereits 2020 angekündigt und sollte ursprünglich Anfang 2021 erscheinen. Daraus wurde nichts. Nach mehreren Verschiebungen wechselte die Entwicklung von Ubisoft Pune und Mumbai zu Ubisoft Montreal, wo das Projekt weitgehend neu aufgesetzt wurde.

Am 21. Januar 2026 zog Ubisoft schließlich den Stecker. Das Remake gehörte zu sechs Spielen, die im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung eingestellt wurden. In einem offiziellen Statement begründete das Entwicklerteam die Entscheidung mit Qualitätsproblemen und einem zu hohen weiteren Entwicklungsaufwand.

Ubisoft erklärte damals, dass das Projekt durchaus Potenzial gehabt habe, aber zusätzliche Zeit und Investitionen erforderlich gewesen wären, die das Unternehmen nicht mehr verantworten wollte. Die vollständigen Hintergründe zur Einstellung des Sands of Time Remakes haben wir bereits ausführlicher behandelt.

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Reichen fünf Millionen Euro überhaupt aus?

So außergewöhnlich das Angebot klingt, eine Wiederaufnahme der Entwicklung ist damit keineswegs gesichert. Ubisoft hat nie öffentlich beziffert, wie viel Geld für die Fertigstellung noch notwendig gewesen wäre. Fünf Millionen Euro sind für eine Privatperson eine gewaltige Summe, bei einer jahrelangen AAA-Produktion aber nicht zwangsläufig ausreichend.

Hinzu kommt, dass Ubisoft das Projekt bereits offiziell eingestellt und seine Entwicklungsplanung entsprechend angepasst hat. Ein Neustart würde deshalb nicht nur Geld kosten, sondern auch Personal, Ressourcen und eine neue interne Freigabe erfordern. Der Fan scheint sich dieser Schwierigkeiten bewusst zu sein. Sein Angebot steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt einer offiziellen Vereinbarung, einer Prüfung der Machbarkeit und der Zustimmung von Ubisoft.

Bislang gibt es keine öffentliche Reaktion des Publishers. Ob aus dem ungewöhnlichen Vorschlag jemals ein echtes Finanzierungsangebot wird, bleibt offen. Nach mehr als fünf Jahren gescheiterter Entwicklung dürfte allerdings selbst ein großzügiger Fan nicht ausreichen, um Ubisoft ohne Weiteres umzustimmen.

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