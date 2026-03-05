Assassin’s Creed überrascht Fans: Ubisoft zeigt heimlich, was 2026 geplant ist

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Zukunft von Assassin’s Creed nimmt langsam Form an. Ubisoft hat nun erstmals ausführlicher erklärt, wie es mit der berühmten Reihe in den nächsten Jahren weitergehen soll. Dabei wird klar: Die Marke steht vor einer Phase mit mehreren neuen Projekten, Experimenten und sogar einer TV-Serie. Besonders interessant ist, dass der französische Publisher nicht nur über kommende Spiele spricht, sondern auch bestätigt, dass einige Ideen der Reihe künftig deutlich neue Wege einschlagen könnten.

Für Fans bedeutet das vor allem eines: Assassin’s Creed bleibt eines der wichtigsten Projekte des Publishers. Das zuletzt veröffentlichte Spiel der Reihe, Assassin’s Creed Shadows, steht kurz vor seinem ersten Geburtstag. Laut Ubisoft hat sich die über 100-Millionen-Euro-Produktion seit dem Launch stark weiterentwickelt. Neue Features, Verbesserungen beim Parkour und zahlreiche Updates seien vor allem durch Feedback aus der Community entstanden. Der Publisher betont, dass der Austausch mit Spielern und Content-Creatoren dabei eine wichtige Rolle gespielt habe.

Zum Jubiläum plant das Studio sogar einen besonderen Livestream. Am 20. März 2026 von 18:00 bis 19:30 Uhr wird auf dem offiziellen Ubisoft-Twitch-Kanal eine Sendung stattfinden, in der unter anderem ein neues Update für das Spiel vorgestellt wird. Auch Gewinner einer Parkour-Challenge sollen dort bekannt gegeben werden. Zusätzlich sind Drops und Giveaways geplant. Gleichzeitig bestätigte Ubisoft, dass Shadows langsam in seine letzte Phase der Unterstützung übergeht. Updates werden künftig seltener erscheinen, während sich die Entwickler zunehmend auf kommende Projekte konzentrieren.

Assassin’s Creed: Codename HEXE steht in der finalen Entwicklungsphase

Eines der spannendsten Projekte bleibt weiterhin Codename HEXE. Ubisoft verrät noch nicht viele Details, bestätigt aber, dass das Spiel von einem erfahrenen Team bei Ubisoft Montreal (AC: Valhalla) entwickelt wird. Das Projekt soll eine besonders düstere, stark erzählerische Erfahrung bieten. Jean Guesdon, der kürzlich als Head of Content zur Reihe zurückgekehrt ist, übernimmt auch die Rolle des Creative Directors für HEXE.

Das Studio betont, dass man sich bewusst Zeit nehmen möchte, um die ambitionierte Vision umzusetzen. Deshalb wird es noch eine Weile dauern, bis Ubisoft mehr Informationen zeigt. Ein Release wird für Ende 2027 gemunkelt. In der AC-Community gilt HEXE bereits jetzt als eines der mysteriösesten Assassin’s-Creed-Projekte der letzten Jahre.

Multiplayer-Projekt im AC-Universum

Neben klassischen Story-Abenteuern arbeitet Ubisoft auch an einem ungewöhnlichen Projekt für die Reihe. Unter dem Namen Codename Invictus entsteht ein PvP-Multiplayer-Spiel im Assassin’s-Creed-Universum. Das Projekt wird von einem Team entwickelt, das zuvor an For Honor gearbeitet hat. Ubisoft beschreibt Invictus als experimentellen Ansatz, der eine neue Art von Multiplayer-Erlebnis für die Serie schaffen soll.

Gleichzeitig stellt das Studio klar, dass viele Gerüchte über das Projekt nicht ganz stimmen. Die Entwickler planen offenbar, die Community frühzeitig einzubeziehen und Feedback zu sammeln, um das Spiel gemeinsam mit den Fans weiterzuentwickeln. Ob das einen möglichen Alpha-Test mit einbezieht, wurde nicht genannt.

Black Flag Resynced und noch mehr ...

Dazu gehört unter anderem Assassin’s Creed Jade, das sich bereits seit einiger Zeit in Arbeit befindet. Außerdem prüft Ubisoft aktuell Möglichkeiten, Koop-Gameplay wieder stärker in die Reihe zu integrieren. Ein früheres Projekt wurde intern zwar eingestellt, doch laut Ubisoft helfen die gewonnenen Erkenntnisse bereits dabei, neue Ideen für zukünftige Spiele zu formen.

Ubisoft bestätigte, dass die Live-Action-Serie für Netflix weiterhin in Entwicklung ist. Vor einigen Jahren gab es Schlagzeilen, dass die Serien-Adaption bereits beinahe eingestellt wurde. Zuletzt wurden bereits erste Informationen über die Besetzung bekannt, und laut Ubisoft sollen bald weitere Details folgen.

Zusätzlich hat das Studio noch eine kleine Überraschung für Fans älterer Spiele angekündigt. Assassin’s Creed Unity erhält einen kostenlosen 60-FPS-Patch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Damit lässt sich das Abenteuer im Paris der Französischen Revolution künftig deutlich flüssiger erleben. Die Aktualisierung erschien heute und soll Spielern die Möglichkeit geben, den Klassiker mit moderner Technik neu zu entdecken.

Und ja, das Artikel-Titelbild kommt nicht von irgendwo her, sondern ebenfalls aus dem selben Ubisoft Blog-Beitrag woher all diese offiziellen Infos stammen. Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde jedoch nicht näher erläutert. Nur dieses eine Bild. Eine Ankündigung soll laut Gerüchten im April stattfinden. Ob es auch gleich einen „Shadowdrop“-Release geben wird, wird sich zeigen. Immerhin würde Ubisoft dieses Jahr nicht ohne ein AC-Spiel beenden, sollte es tatsächlich heuer erscheinen.

