Arkane-Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe: Xbox soll Blade ausgebremst haben

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Die französische Gewerkschaft STJV erhebt schwere Vorwürfe gegen Microsoft. Xbox habe bei Arkane Lyon 19 Monate lang Neueinstellungen blockiert und dadurch Verzögerungen sowie Mehrkosten bei Marvel’s Blade verursacht. Genau diese Probleme würden nun als Begründung für eine mögliche Schließung angeführt. Gleichzeitig soll die Entwicklung von Blade gut vorankommen. Für Arkane gibt es noch Hoffnung: Ubisoft und weitere Unternehmen bieten offenbar für das Studio. Microsoft hat die Vorwürfe bislang nicht kommentiert.

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