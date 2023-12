Marvel’s Blade: Trailer im Jahr 2023 – Release wohl nicht vor 2027

Update vom 26.12.: Das angekündigte Marvel’s Blade Videospiel soll nicht vor 2027 erscheinen, wenn man dem aktuellen XboxEra Podcast Glauben schenken darf.

Ursprünglicher Artikel vom 10. Dezember 2023:

Trailer bei den Game Awards 2023 veröffentlicht

Während der Game Awards 2023 enthüllten Arkane Studios, Bethesda und Xbox ein neues Videospiel – Marvel’s Blade – zusammen mit einem Debüt-Trailer. Leider gibt es kein Gameplay. Darüber hinaus enthüllt der Trailer weder ein Veröffentlichungsdatum noch Plattformen, aber es wird wahrscheinlich eine Xbox-Konsole exklusive sein, da Arkane Studios zu Bethesda und Bethesda ja mittlerweile Xbox gehört.

In Marvel’s Blade ist Eric Brooks der legendäre Daywalker, halb Mensch, halb Vampir, zerrissen zwischen der warmen Gesellschaft der Lebenden und der überwältigenden Macht der Untoten. Von Bethesda und Arkane Lyon, dem Studio, das Ihnen Dishonored und Deathloop gebracht hat, ist Marvel’s Blade ein Einzelspieler-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, das im Herzen von Paris spielt und derzeit in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt wird.

Marvel’s Blade als Videospiel: Was verrät der Trailer?

Nicht nur wissen wir anhand der ersten Durchsage des Spiels, dass der Schauplatz in Paris sein wird. Sondern dass die Stadt sich einer Vampir Plage bewusst wird. “Achtung, die Sonne geht pünktlich unter. Alle Geschäfte sind angehalten ihre Türen zu verschließen.” Und wenn wir uns in dem Barbershop wo Blade gerade sitzt umsehen. So hängen da eine Tonne Kruzifixe und anderer heiliger Objekte, welche vermutlich Vampire abhalten sollen. Auch der Barbier selbst wirkt sichtlich nervös, da er vermitlich weiß, dass der Daywalker gerade in seinem Stuhl sitzt.

Alles in Allem ja kein schlechter erster Vibe den der Trailer hergibt. Jedoch für mich nicht düster genug. Ich weiß also noch nicht ganz was ich von dieser Ankündigung halten soll. Denn ich gehöre zu der Wesley Snipes Blade Generation. Und wenn ich mir ein Videospiel zu Marvel’s Blade vorstelle, dann ist das dunkel, düster und brutal. Was ja anhand dieses Teasers noch nicht ganz auszuschließen ist, aber auch nicht gerade bestätigt wird. Es bleibt also spannend, was zu diesem Game noch veröffentlicht wird. Wobei aktuell ein Release und die jeweiligen Plattformen für die es erscheinen wird, wohl noch am interessantesten sein werden.