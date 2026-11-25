Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das lange verschollene Star Wars: Knights of the Old Republic Remake könnte bei den Game Awards zurückkehren. Der Insider 100% Star Wars behauptet, eine Präsentation sei bereits seit Januar geplant und zuletzt weiterhin vorgesehen gewesen. Offiziell bestätigt haben Saber Interactive und Lucasfilm Games den Auftritt nicht. Das Remake soll bei Saber komplett neu entwickelt worden sein. Zuletzt gab es bereits Hinweise auf einen möglichen Release 2028.

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