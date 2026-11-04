Fortnite verschenkt den ganzen Item-Shop! Doch kaum jemand bekommt die Belohnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In Fortnite gibt es derzeit eine Belohnung, die fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Wer den extrem seltenen Pirate Shop Access findet, kann sich 14 Tage lang nahezu alle kosmetischen Gegenstände aus dem Item-Shop kostenlos sichern. Ganz wichtig dabei: Ohne teure V-Bucks auszugeben. Und das Beste: Die Belohnung lässt sich sogar zweimal aktivieren, einmal 2026 und ein weiteres Mal im kommenden Jahr. Allerdings musst du dafür ziemlich viel Glück haben.

Die ungewöhnliche Aktion wurde mit der neuen Schatzjäger-Saison bereits am 01. November eingeführt. Im Mittelpunkt steht eine Kooperation mit One Piece, die unter anderem Ruffy, Zorro und weitere bekannte Figuren ins Battle Royale bringt. Während Epic Games die neuen Inhalte auf seiner offiziellen Website vorstellt, sorgt eine versteckte Belohnung inzwischen für besonders viel Aufmerksamkeit.

Der sogenannte Pirate Shop Access wurde bereits von Spielern entdeckt und erfolgreich eingelöst. Wie Fortnite Tracker berichtet, erhalten glückliche Finder Zugang zu zwei kostenlosen Einkaufsphasen von jeweils 14 Tagen. Die Gegenstände bleiben anschließend dauerhaft im eigenen Spind.

So bekommst du den kostenlosen Fortnite Item-Shop

Den Pirate Shop Access findest du mit etwas Glück in Schatztruhen während regulärer Battle-Royale-Matches. Dazu gehören gewöhnliche Truhen, vergrabene Schatztruhen sowie weitere spezielle Truhen auf der neuen Insel. Einen garantierten Fundort gibt es nicht.

Besonders interessant: Spielst du gemeinsam mit Freunden und ein Mitglied deiner Gruppe findet die Belohnung, erhalten auch die anderen Gruppenmitglieder den Zugang. Du musst also nicht zwingend selbst die richtige Truhe öffnen.

Die Wahrscheinlichkeit dürfte allerdings äußerst gering sein. Epic Games hat bislang keine offiziellen Angaben dazu gemacht, wie oft der Pirate Shop Access tatsächlich vergeben wird. Einige Spieler berichten bereits von Hunderten geöffneten Truhen ohne Erfolg. Eine verlässliche Drop-Chance lässt sich daraus nicht ableiten.

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Du kannst sogar zweimal kostenlos einkaufen

Wer den Pirate Shop Access freischaltet, erhält zwei getrennte Aktivierungen. Die erste muss bis zum 15. Dezember 2026 verwendet werden. Die zweite steht zwischen dem 01. Januar und dem 15. Dezember 2027 zur Verfügung.

Es gibt aber nicht das ganze Jahr kostenlose Items: Jede Aktivierung ermöglicht 14 aufeinanderfolgende Tage mit kostenlosen Gegenständen im Item-Shop.

Du kannst selbst entscheiden, wann du den jeweiligen Zeitraum startest. Das ist wichtig, denn die verfügbaren Skins und anderen kosmetischen Gegenstände wechseln regelmäßig. Wer auf eine bestimmte Figur wartet, kann seine Aktivierung entsprechend planen.

Ganz ohne Einschränkungen funktioniert das Geschenk allerdings nicht. Angebote, die echtes Geld kosten, sind ausgeschlossen. Auch Battle-Pass-Stufen und Geschenke an andere Spieler lassen sich nicht kostenlos erwerben. Bei Begleitern gilt außerdem eine Begrenzung auf einen bislang nicht besessenen Sidekick.

Für die regulären kosmetischen Gegenstände, die normalerweise V-Bucks kosten, ist das Angebot dagegen außergewöhnlich großzügig. Theoretisch können über die beiden Aktionszeiträume zahlreiche Skins, Emotes und weitere Inhalte zusammenkommen, die sonst eine beträchtliche Menge V-Bucks kosten würden.

Dass die Belohnung tatsächlich existiert, zeigen bereits Gameplay-Aufnahmen eines erfolgreichen Spielers.

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Der Pirate Shop ist also kein gewöhnliches Internetgerücht. Die neue Schatzjäger-Saison läuft bis Anfang Dezember. Wer den besonderen Token finden möchte, sollte sich allerdings auf eine lange Suche einstellen. Eine Garantie gibt es nicht, egal wie viele Truhen du öffnest.