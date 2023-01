Mario Kart 8 Deluxe: Neuer Verkaufsrekord!

Der Titel gehört schon lange zu den meistverkauften Videospieltitel aller Zeiten!

Mario Kart 8 Deluxe hat schon wieder in Sachen Verkaufszahlen alles bisherige in den Schatten gestellt, denn der Titel hat sich allein in Japan 5 Millionen mal verkauft. Insgesamt hat sich der Titel bisher über 50 Millionen mal verkauft und gehört somit zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten.

Big in Japan

Mit über 5 Millionen verkaufter Einheiten in Japan hat Mario Kart 8 Deluxe dort Splatoon 3 oder Pokémon Karmesin und Purpur überholt. Unglaublich wie viele Japaner Mario Kart lieben! So sehr, dass illegale Mario Kart Rennen in Tokio stattgefunden hatten und gerichtlich verboten werden mussten.

WERBUNG

Die Verkaufszahlen

Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich noch immer. Trotz seines stolzen Alters von fast 9 Jahren auf der Wii U. Allerdings hat sich der Port auf die Nintendo Switch mit der Deluxe Version bezahlt gemacht. Mario Kart 8 / Deluxe gehört mit über 55,6 Millionen verkaufter Einheiten (davon fast 8,5 Millionen der Wii U Version) zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Genauer gesagt befindet sich der Titel auf Platz 7 der meistverkauften Videospiele. Das ist sehr beachtlich, denn Mario Kart ist ein exklusiv Titel von Nintendo, welcher deshalb ausschließlich auf Nintendo Konsolen zu finden ist. Andere Titel dieser Bestenliste, wie GTA V oder Minecraft sind auf mehreren Plattformen vertreten.

Es erscheinen immer noch neue Cups für den Titel

Natürlich trägt der Booster Pass seinen Teil bei. Mario Kart 8 Deluxe wird insgesamt via DLCs 48 neue Strecken bekommen, wovon bereits die Hälfte davon erschienen sind. Bis Ende des Jahres 2023 sollen die restlichen 24 Strecken herausgekommen sein. Die in sechs Wellen unterteilten DLCs sind für Nintendo Switch Online+ Erweiterungspaket Mitglieder kostenlos. Für alle anderen sind einmalig 24,99 Euro zu bezahlen. Das ist sehr fair für 48 Strecken. Schließlich bekommen wir das Doppelte von Mario Kart 8 Deluxe verpasst, da man am Ende noch einmal so viele Cups und Strecken als bisher haben werden. Im Grunde kann man es als Mario Kart 8 Deluxe 2 betrachten. Die Kosten des DLCs sind der halbe Preis von Mario Kart 8, wofür man den zweifachen Inhalt bekommt. Die DLCs der Wii U mit je 8 Strecken kosteten übrigens damals je 8,00 Euro oder beide im Set 11,00 Euro.

Wann kommen die nächsten Strecken?

Die Zeit zwischen den ersten drei Wellen betrug knappe 4 Monate (18. März, 4. August und 7. Dezember). Bis Ende 2023 sind dann noch 12 Monate Zeit. Jedes DLC kommt mit 2 neuen Cups á 4 Strecken. Es sind also noch 24 Strecken offen, was noch 3 DLCs bedeutet. Ganz klar bedeutet das weiterhin ein neues Mario Kart 8 Deluxe DLC alle 4 Monate! Natürlich ist das nur geschätzt, denn Nintendo wird diese DLC herausbringen wann es Nintendo beliebt beziehungsweise wann die Strecken fertig programmiert sind. Aber somit sollten wir mit der nächsten Welle im April 2023 rechnen! Aber genug spekuliert, wir freuen uns auf heiße Rennen auf den am 7. Dezember erscheinenden 8 neuen Strecken!

Mario Kart 8 Deluxe gibt es exklusiv für die Nintendo Switch.

Quelle: gonintendo.com