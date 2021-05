Mario Kart 8 Deluxe bekommt ersten Patch nach 2 Jahren

Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. - (C) Nintendo

Nintendo bringt nach 2 (!) Jahren einen neuen Patch für Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch). Das Update auf Version 1.7.2 behebt einige Fehler, einer davon war das Zurücksetzen von Turnierpunkten. Dieser Bug führte dazu das der Spielverlauf der Spieler mit ihren Freunden zurückgesetzt wurde.

Obwohl das Update eigentlich nichts Großartiges ist, ist es bemerkenswert, dass Nintendo ein Spiel, das jetzt mehr als fünf Jahre alt ist, weiterhin unterstützt.

Das letzte Update für Mario Kart 8 Deluxe, Version 1.7.1, wurde im Januar 2019 veröffentlicht und behebt einen Fehler, der dazu führen kann, dass das Spiel nicht mehr reagiert. Der letzte große Patch, Version 1.7.0, wurde im September 2018 veröffentlicht und ermöglichte es den Spielern, das Labo Toy-Con Car-Peripheriegerät für das Spiel zu verwenden.

Mario Kart 8 Deluxe ist eines der erfolgreichsten Switch-Spiele

Das Fun-Rennspiel wurde 2017 veröffentlicht und ist das derzeit meistverkaufte Switch-Spiel von Nintendo, obwohl Animal Crossing: New Horizons irgendwann es einmal einholen wird. Außer der Hype bricht ab.

Bis Ende März 2021 verkaufte sich Mario Kart 8 Deluxe über 35,39 Millionen Mal, Animal Crossing: New Horizons liegt bei derzeit 32,63 Millionen verkauften Exemplaren.

Obwohl das Rennspiel so alt ist wird es immer wieder zum Kauf einer Nintendo Switch mitgenommen, weil es einfach immer Spaß macht. Trotz seinen Alters war es 2020 das dritt-meistverkaufte Spiel in Europa und wurde nur von Animal Crossing: New Horizons und FIFA 21 geschlagen.

Im Wesentlichen ist das Spiel noch älter, weil Mario Kart 8 im Jahr 2014 für die Wii U erschienen ist. Daher erwarten Fans des Fun-Racer-Abenteuers bald Mario Kart 9. Doch Nintendo hat sich dazu nicht wirklich bisher geäußert.

Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt für die Nintendo Switch verfügbar.