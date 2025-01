Call of Duty: Black Ops 6 – Steam-Spieler laufen in Massen davon!

Zwischen Oktober und November 2024 zog Black Ops 6 rund 150.000 neue Spieler in das Call of Duty-HQ auf Steam an, dass mit dem Start von Modern Warfare 2 (2022) zum Leben erwachte. Doch bis Dezember waren diese auch schon wieder weg.

Die Spielerzahlen sprechen eine deutliche Sprache: Black Ops 6 hat ein ernsthaftes Problem – und Activision scheint es selbst verursacht zu haben.

Am Gameplay bzw. am Setting lag es diesmal nicht. Das neue Call of Duty: Black Ops 6 war zu Beginn sogar richtig gut. Doch die Spieler haben immer recht! Die Community zeigt mit dem Finger auf Activision. Statt sich um die dringend nötige Verbesserung der Kernmechaniken wie Anti-Cheat-Systeme zu kümmern, setzt der Publisher auf aggressive Monetarisierung.

Call of Duty: Black Ops 6 – Geld verdienen steht für Activision im Mittelpunkt

Mit dem Launch des neuen Premium-Event-Passes für das Call of Duty x Squid Game 2-Event wurde die Kritik noch lauter. Neben dem klassischen Battle Pass und dem hochpreisigen „Black Cell Pass“ müssen Spieler jetzt noch eine zusätzliche Gebühr zahlen, um alle Inhalte freizuschalten. Das war eine Nummer zu viel!

Gleichzeitig gab das Team hinter RICOCHET Anti-Cheat öffentlich zu, dass es weiterhin erhebliche Schwächen im Kampf gegen Cheater gibt. Der zeitliche Zusammenhang zwischen diesem Eingeständnis, dem Start von Season 1 und dem Squid Game-Event-Pass ließ das Fass für viele Spieler überlaufen.

Das brachte im Umkehrschluss wieder für ältere CoD-Spieler dazu zu älteren Spielen des Franchise zu wechseln:

Die Community ist enttäuscht

Die Spieler fühlen sich im Stich gelassen. Viele verweisen auf ähnliche Fehler, die Activision bereits bei Modern Warfare 2 und Warzone 2 begangen hat. „Ich habe nicht erwartet, dass Treyarch das tut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie gelernt haben, das nicht noch einmal zu tun, nach dem, was mit Infinity Wards Ruf in MWII/WZ2 passiert ist. Hier sind wir. Ein Chaos!“, schrieb der bekannte Call-of-Duty-Insider CharlieIntel auf „X“.

Die Kombination aus ungelösten Cheating-Problemen und einer Überflutung durch kostenpflichtige Inhalte hat viele Fans verprellt. Ohne grundlegende Änderungen steht Black Ops 6 vor einer ungewissen Zukunft. Activision muss dringend umdenken, wenn sie verhindern wollen, dass auch die restliche Spielerbasis das Weite sucht.

