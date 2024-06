Call of Duty: Warzone – Mögliche Rückkehr von Verdansk 2025

Ein großer Leak-Account deutet darauf hin, dass Spieler, die auf die Call of Duty: Warzone Map, Verdansk, warten, noch eine Weile warten müssen, bevor sie wieder spielbar wird. Verdansk war die allererste Map und hat einen besonderen Platz in den Herzen vieler Fans. Als offizieller Battle-Royale-Modus der Shooter-Reihe hat sich Call of Duty: Warzone seit seiner Einführung im Jahr 2020 als fester Bestandteil der Serie etabliert. Dies liegt zum Teil daran, dass der Modus als Free-to-Play-Titel sehr zugänglich ist.

Selbst nachdem Warzone im Jahr 2022 mit aktualisierter Technologie und Mechanik neu aufgelegt wurde, haben Fans den Modus und seine ständig wechselnden Inhalte als Bindeglied zwischen den vielen Titeln der Call-of-Duty-Reihe angesehen. Auch heute noch bietet das Game einen Mehrwert für die Franchise, da Fans Crossover- und Promo-Skins sowohl für Modern Warfare 3 als auch für Warzone verwenden können. Die Langlebigkeit von Call of Duty: Warzone hat es den Fans ermöglicht, sich nach früheren Versionen des Spiels zu sehnen. In diesem Fall fordern die Fans immer wieder die Rückkehr von Verdansk, Jahre nachdem es durch ein klimatisches Ereignis namens “Die letzten Stunden von Verdansk” zerstört wurde.

Seitdem gibt es immer wieder Andeutungen, Leaks und Ankündigungen, die auf eine mögliche Neuauflage der beliebten Map hindeuten. Glaubt man dem Leaker BobNetworkUK, könnte sich die Rückkehr nach Verdansk leider verzögern. Frühere Gerüchte von Ende 2023 hatten die Rückkehr der beliebten Map in Call of Duty: Black Ops 6 als Teil des Season-1-Content-Drops vorhergesagt. Der Tweet von BobNetworkUK zeigt jedoch, dass Danzig viel später zurückkehren wird, als Teil des “mittleren Lebenszyklus” von Black Ops 6.

EXCLUSIVE: Verdansk will be delayed from Season 1 of Black Ops 6 to sometime during mid lifecycle of Black Ops 6.

Urzikstan will receive gameplay updates/map updates and Ranked Play with Season 1 to compensate for this delay. pic.twitter.com/RqF0TfP7Bu

— bob. (@BobNetworkUK) June 27, 2024