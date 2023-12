Call of Duty: Warzone – Die Wiederkehr von Verdansk

Es scheint, als kehrt eine Legende zurück: Verdansk. Dieses ikonische Schlachtfeld soll Berichten zufolge wieder in Call of Duty: Warzone auftauchen. Wenn wir über die Geschichte von Call of Duty sprechen, hat Warzone einen wahrhaft epischen Platz eingenommen. Es kam mitten in der COVID-19-Pandemie heraus und wurde sofort das Must-Play-Multiplayer-Spiel.

Warzone war zugänglich, spannend und brachte frischen Wind ins Battle-Royale-Genre. Die Schießereien, für die Call of Duty bekannt ist, wurden nahtlos in das Battle-Royale-Format integriert und haben das Spiel zu einem wahren Giganten gemacht, der das gesamte Franchise revolutioniert hat.

Verdansk war das Herzstück von Warzone, das Fundament, auf dem alles aufgebaut war. Es blieb für eine lange Zeit bestehen und war die Hauptarena für taktische Schlachten. Es vergingen zwei Jahre, bis wir eine neue Karte in voller Größe bekamen. Rebirth Island war zwar eine frühere Ergänzung, aber sie war kleiner und bot schnellere Matches. Doch für diejenigen, die das strategische, ausgedehnte Gameplay bevorzugten, war Verdansk bis Dezember 2021 die unangefochtene erste Wahl.

Dann kam der Moment, als Verdansk dem Untergang geweiht war. Es wurde aus dem Spiel entfernt, um Platz für Neuerungen zu schaffen, und die Fans vermissten es sofort. Vielleicht war es nur Nostalgie, aber die Community begann, seine Rückkehr zu fordern. Und jetzt, es sieht so aus, als ob diese Wünsche erfüllt werden könnten. Insider-Berichte von Insider-Gaming.com vom bekannten Call of Duty-Leaker Tom Henderson deuten darauf hin, dass Verdansk Ende 2024 sein Comeback in Warzone feiern könnte. Die Details über mögliche Änderungen sind noch unklar, aber es wird voraussichtlich zusammen mit dem neuen Black Ops-Spiel von Treyarch im Herbst 2024 erscheinen.

BREAKING: Verdansk will reportedly be the big map for Call of Duty: Warzone with Treyarch’s Call of Duty 2024 game

Insider-Gaming reported this information citing their sources, and we’ve also heard similar information.

Verdansk will return. pic.twitter.com/feVGdraXZQ

— CharlieIntel (@charlieINTEL) December 8, 2023