Stardew Valley: Entwickler spricht über Änderungen von Update 1.6

Eric ‘ConcernedApe’ Barone hat bestätigt, dass das bevorstehende Update 1.6 für Stardew Valley eine wichtige Änderung beinhalten wird: Das Fällen von Obstbäumen wird nun einen Setzling der entsprechenden Pflanze ergeben. Die Veröffentlichung von Stardew Valley Update 1.6 rückt immer näher und die Vorfreude der Fans auf die neuen Inhalte steigt weiter an.

Seit dem ersten Release im Jahr 2016 hat sich Stardew Valley zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Life-Sim-Spiele aller Zeiten entwickelt. Die Fans sind begeistert vom Indie-Titel aufgrund seines entspannenden Gameplays, der liebenswerten Charaktere und der fesselnden Geschichte. Update 1.6 wird einer der größten Patches für das Spiel sein. Die jüngste Bestätigung des Schöpfers lässt die Spieler jubeln.

ConcernedApe, der Schöpfer von Stardew Valley, hat bekannt gegeben, dass Update 1.6 eine bedeutende Änderung beim Fällen von Obstbäumen beinhalten wird. Bisher brachte das Fällen eines Obstbaums nur Holz ein. Da Obstbäume in Stardew Valley zu den wertvollsten Nutzpflanzen gehören, kann die versehentliche Zerstörung der Bäume sehr nachteilig sein. Mit der Änderung in Update 1.6 wird das Fällen eines Obstbaums jedoch stattdessen einen Setzling dieser Frucht hervorbringen. Die Setzlinge können wieder eingepflanzt werden, um die zerstörten Bäume wachsen zu lassen. So können die Spieler die Obstbäume auf ihrer Farm leichter verschieben und Verluste vermeiden. Die Geschwindigkeit, mit der die neuen Setzlinge nachwachsen, hängt von der Qualitätsbewertung der Früchte der ursprünglichen Bäume ab. Dadurch können die Spieler ihre Anbaustrategie besser kontrollieren.

started working on the patch notes for 1.6, thought I would share one random line about changes to fruit trees: pic.twitter.com/WoQ5U76Tx1

