Stardew Valley erhält Patch 1.6.15

Obwohl Stardew Valley fast neun Jahre alt ist, bringen die Entwickler von ConcernedApe weiterhin fleißig Updates und Patches für die treuen Spieler heraus. Anfang des Jahres wurde Patch 1.6 veröffentlicht, der neue Elemente wie Festivals und Farmtypen hinzufügte, bevor sich das Team dem nächsten Projekt, Haunted Chocolatier, widmete. Es scheint jedoch, dass ConcernedApe immer noch am Spiel arbeitet, da kürzlich angekündigt wurde, dass Patch 1.6.15 jetzt für PC und mobile Geräte (einschließlich iOS und Android) verfügbar ist. Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden, bis die Patches für Stardew Valley mit den PC-Versionen synchronisiert sind, was bedeutet, dass sie noch etwas auf das Update warten müssen.

Bevor ihr euch die Patchnotes genauer anseht, solltet ihr wissen, dass dieser Patch nicht so umfangreich ist wie der Letzte. Neu ist zum Beispiel, dass die „Junimo-Bündel-Taste“ in die Benutzeroberfläche des Kühlschranks und des Minikühlschranks aufgenommen wurde. Schutt kann sich nicht mehr unter euren Feldern ausbreiten, und legendäre Fischteiche produzieren nun mehr „Fischrogen“ mit einem höheren täglichen Durchschnittswert. Zudem wurden viele Bugs behoben, darunter Erfolge, die nicht auftauchten, wenn sie sollten, sowie eine höhere Zufallsgenerierung bei bestimmten Ereignissen. Viele Absturzursachen wurden ebenfalls beseitigt. ConcernedApe weist darauf hin, dass einige bedeutende Bugs, wie der Waschbär-Shop-Bug und Scheidungsabstürze, konsolenspezifisch sind und in den Patch Notes für Konsolen enthalten sein werden, sobald diese verfügbar sind. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden.

Stardew Valley 1.6.15 is now available on PC, Android, and iOS. Patches will continue to roll out to consoles as soon as possible until they are in sync with 1.6.15 PC. pic.twitter.com/gjVZxwh6o8

— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 20, 2024