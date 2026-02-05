Stardew Valley 1.7 bringt neue Romantik-Optionen: Zwei zusätzliche Heiratskandidaten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Stardew Valley ist eine dieser Spiele, bei denen Zeit keine Rolle spielt – du kannst jahrelang auf deiner Farm werkeln und immer wieder neue Dinge entdecken. Und jetzt, zum 10. Geburtstag, kündigt Schöpfer Eric „ConcernedApe“ Barone endlich etwas an, auf das Fans seit Jahren gehofft haben: mehr romantische Optionen im Spiel.

In einem Gespräch mit IGN bestätigte Barone, dass das kommende Update 1.7 zwei zusätzliche Heiratskandidaten bringen wird – die ersten neuen seit der Version 1.1, als Shane und Emily erstmals heiratsfähig wurden.

Mehr Auswahl beim Liebesleben – aber wer sind die Neuen?

Momentan gibt es 12 heiratsfähige Charaktere in Stardew Valley. Sechs Männer und sechs Frauen, mit denen du dein Farmleben teilen kannst. Dieses Gleichgewicht ist bewusst so gestaltet, und das Spiel verzichtet bewusst auf Geschlechterrestriktionen. Mit zwei zusätzlichen Kandidaten steigt die Gesamtzahl auf 14.

Barone will die Identität dieser neuen Charaktere aber noch nicht verraten. Das wird erst am 26. Februar 2026, dem Jahrestag von Stardew Valley, passieren. Fans spekulieren wild: Manche hoffen, dass Sandy (die freundliche Händlerin aus der Wüste) endlich heiratsfähig wird, andere tippen auf Charaktere wie Clint oder sogar ganz neue NPCs, die noch keinen großen Auftritt hatten.

Warum das für dich als Spieler wichtig ist

Romantik in Stardew Valley ist mehr als nur ein nettes Gimmick: Es ist ein verbindendes Element deiner Farmstory. Wenn du jemanden heiratest, bekommst du nicht nur einen Ehepartner – du erlebst Herz-Events, persönliche Dialoge und familiäre Dynamiken, die deinen Spielverlauf beeinflussen. Mit neuen Kandidaten steigt nicht nur die Vielfalt deiner Geschichten – du bekommst auch mehr Gründe, mehrere Durchläufe zu starten, weil sich jede Romanze einzigartig anfühlt.

Doch das ist nicht alles.

Kinder, Beziehungen und mehr: Das wird ebenfalls überarbeitet

Barone hat außerdem bestätigt, dass Kinder im Spiel ein wenig „interessanter“ werden sollen. Bisher sind Kinder in deinem Bauernhof-Alltag eher statische Dekorationen, die du streicheln kannst … und das war’s. Mit dem 1.7-Update sollen sie lebendiger wirken, etwa durch mehr Interaktion oder Persönlichkeit, auch wenn noch nicht klar ist, wie genau.

Zusätzlich kündigt Barone an, dass das Update weitere Änderungen enthält, „die eigentlich keiner verlangt hat, aber die die Spieler lieben werden“. Was darauf hindeutet, dass neben Romantik und Familienleben noch mehr Überraschungen und kleine Verbesserungen kommen könnten.

Was wir (noch) nicht wissen

Es ist wichtig zu sagen: Die Infos über neue Ehepartner basieren auf Entwickler-Hinweisen und Teasern, nicht auf einem fertigen Patch oder einer offiziellen Feature-Liste. Bis zur großen Enthüllung am 26. Februar bleiben die Charaktere und viele Details unter Verschluss. Und auch ein genaues Release-Datum für die Aktualisierung ist noch nicht bekannt. Dennoch gilt für viele Fans. Diese Erweiterung ist ein echtes Geschenk zum Jubiläum.

