Stardew Valley wird 10 und lüftet das grösste Geheimnis von Update 1.7

Am 26. Februar 2016 veröffentlichte Eric Barone alias ConcernedApe Stardew Valley für den PC. Alleine an diesem ersten Tag verkaufte sich das Spiel 40.000 Mal, weit über den eigenen Erwartungen. Zehn Jahre später feiert die Farming-Simulation ihren Geburtstag mit einem 23-minütigen Jubiläumsfilm auf YouTube und dem grössten Community-Reveal seit Jahren: Die beiden neuen Heiratskandidaten für Update 1.7 stehen fest. Es sind Clint und Sandy.

Wer sind Clint und Sandy?

Clint ist der Schmied im Dorf Hahnheim, den die meisten Spielerinnen und Spieler regelmässig besuchen, um Werkzeuge aufzuwerten und Geoden zu öffnen. Er ist scheu, sozial unsicher und trägt eine hartnäckige Zuneigung zu Emily in sich, die sich durch seinen gesamten Handlungsstrang zieht. Sandy betreibt den Oasen-Laden in der Kaliko-Wüste, die erst nach der Reparatur des Busses zugänglich wird. Sie ist freundlich und warmherzig, aber durch ihre abgelegene Position eine der am wenigsten präsenten Figuren im Spielalltag.

Beide wurden von der Community seit Jahren als Wunschkandidaten gehandelt. ConcernedApe öffnete den Briefumschlag am Ende seines Videos und erklärte sichtlich begeistert: Es ist an der Zeit für die beiden.

Was der Jubilaeumsfilm noch zeigt

Der 23-minütige Rückblick beginnt mit Aufnahmen aus dem Jahr 2012, als das Projekt noch Sprout Valley hiess und sich eng an Harvest Moon für das Super Nintendo anlehnte. Barone nennt die Pixelgrafik dieser Frühphase selbst sehr ehrlich als „Schrott“, erkennt aber an, dass die Grundelemente des fertigen Spiels schon damals erkennbar waren. Slimes, Minenleitern und sogar ein Bus als Platzhalterelement fanden sich im ersten Build. Erst in den Jahren 2013 und 2014 gewann das Projekt seine endgültige Gestalt.

Barone beschreibt diese Phase als den Pubertätszeitraum des Spiels. Bis kurz vor dem Release änderten sich noch Details wie das Erscheinungsbild der Spielfigur und das Design des Briefkastens.

Update 1.7 und was danach kommt

Ein konkretes Erscheinungsdatum für Update 1.7 nannte Barone nicht. Bekannt ist, dass es neben den beiden neuen Romanzen auch Verbesserungen am Familienleben, einen neuen Farmtyp und laut Barone noch deutlich mehr Inhalte enthalten soll. Alle Updates bleiben wie gewohnt kostenlos. Zusätzlich zum Jubiläumsfilm wurde ein Abschlusskonzert der Symphony-of-Seasons-Reihe für den 25. Oktober 2026 im Red-Rocks-Amphitheater in Colorado angekündigt. Stardew Valley erscheint demnächst ausserdem als kostenloses Upgrade für Switch-2-Besitzende in Europa und Japan.

