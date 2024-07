Stardew Valley: Schöpfer verspricht kostenlose Updates für alle Zeiten!

ConcernedApe, der talentierte Entwickler hinter dem beliebten Spiel Stardew Valley, hat ein Versprechen gegeben, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Er hat geschworen, niemals Geld für DLCs oder Updates zu verlangen. Ein mutiger Schritt, der in der aktuellen Spielebranche selten zu sehen ist.

In einer Zeit, in der viele Entwickler und Publisher für zusätzliche Inhalte kräftig zur Kasse bitten, hebt sich ConcernedApe deutlich ab. Auf der Social-Media-Plattform X.com (ehemals Twitter) verkündete er stolz, dass er niemals Geld für zusätzliche Inhalte verlangen wird. Er forderte die Fans sogar auf, einen Screenshot seiner Aussage zu machen und ihn daran zu erinnern, falls er jemals seinen Eid brechen sollte.

„Ich schwöre bei der Ehre meines Namens, dass ich, solange ich lebe, niemals Geld für DLCs oder Updates verlangen werde. Machen Sie einen Screenshot davon und beschämen Sie mich damit, falls ich jemals diesen Eid breche“, so ConcernedApe.

Diese Worte sind nicht nur ein starkes Versprechen, sondern auch ein starkes Signal in einer Branche, die oft für ihre Preispolitik kritisiert wird. Während viele große Studios regelmäßig kostenpflichtige DLCs veröffentlichen, hat man seit dem Release im Jahr 2016 nichts mehr zusätzlich für Stardew Valley bezahlt.

