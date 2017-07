Games GTA 6 in Produktion? Auf diesen Hinweis ist man gestoßen… 27/07/2017 @ 19:00

Ein Motion-Capture-Schauspieler „leakt“ die Arbeiten an GTA 6. An das hätte wohl niemand gedacht.

Sieht man sich den Lebenslauf des Schauspielers Tim Neff an, so gibt dieser an Motion-Capture-Dienste für Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto 6 gemacht zu haben. Klar das GTA 6 kommen wird, aber ob Rockstar aktuell den Fokus auf die Entwicklung darauf legt ist nicht so sicher, immerhin hat man erst jüngst Red Dead Redemption 2 verschoben.

Eine Ankündigung seitens des Entwicklers Rockstar wird ohnehin nicht kommen. Aktuell hat sich GTA V über 80 Millionen Mal verkauft, GTA Online hat hundertausende Gamer und mit RDR2 werden die Amerikaner auch noch einiges zu tun haben.

Schön wenn uns das Internet immer wieder mit solchen Meldungen beglückt. Die Klicks auf das Profil des Schauspielers sind mal sicher in die Höhe geschossen.

