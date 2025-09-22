Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch DLC im Test : Wird das DLC dem Meisterwerk gerecht?

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Donkey Kong Bananza ist für uns ein Meisterwerk!

In weniger als 2 Monaten nach Release schon ein erstes DLC.

Wiedersehen der DK-Insel!

Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Plattformer-Videospiel, welches von Nintendo EPD entwickelt worden ist. Es wurde von Nintendo am 17.07.2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2 Konsole veröffentlicht. Nach weniger als 2 Monaten, am 12.09.2025 wurde schon ohne Ankündigung ein kostenpflichtiges DLC veröffentlicht. Es lautet auf DK-Insel & Smaragdrausch. Da wir vom aktuellen Donkey Kong Abenteuer schwer begeistert sind, wollten wir herausfinden, ob uns das DLC ebenfalls begeistern kann.

DLC erst nach dem Ende des Abenteuers spielbar!

Wer sich das DLC DK-Insel & Smaragdrausch während des Spielens des Abenteuers kauft, der könnte enttäuscht sein: das kostenpflichtige DLC ist leider erst spielbar nachdem die Story von Donkey Kong Bananza beendet worden ist. Zwar kann man zu einen früheren Zeitpunkt die DK-Insel besuchen, allerdings auch erst im letzten Viertel der Hauptstory.

Achtung: Wer die Story von Donkey Kong Bananza noch nicht beendet hat und spoilerfrei bleiben möchte, der sollte ab hier nicht weiterlesen, da das DLC für das Spielen nach dem Ende der Story möglich ist!

Die DK-Insel

Hat man sich das DLC vor Beendigung des Spiels gekauft, so kann es nutzen sobald man in Donkey Kong Bananza auf Squaks aus der Donkey Kong Country Reihe trifft. Dabei kann sich Donkey Kong von dem treuen Papagei an sein Zuhause erinnern lassen und findet sich dann auf der berühmten DK-Insel wieder. Allerdings (zuerst) ohne gewähltem Outfit, veränderter Fellfarbe und ohne Pauline. Das erste mal haben wir diese Insel in Donkey Kong 64 (1999) erkundet. Nicht nur die Insel, sondern auch dessen Musik aus dem Nintendo 64 Klassiker wurde hier in die Gegenwart geholt.

Hommagen an die Klassiker

Während die Insel eine traumhafte Idylle zeichnet, runden mehrere Hommagen von Donkey Kongs früheren Abenteuer das Erlebnis ab. So findet man die Gallionsplanken aus Donkey Kong Country (1994) im Meer treiben. Auch die Bongos aus Donkey Kong Jungle Beat (2004) sind nicht weit entfernt. Man begegnet auf der Insel auch seinen Freunden wie Dixie Kong, Diddy Kong, Cranky Kong, Rambi und Squaks. Leider hat die Insel bis auf diese herzlichen Hommagen nicht sehr viel zu bieten. Man kann weder Banandium-Juwelen, Banandium-Chips oder Fossilien sammeln. Man kann auch keine neuen Outfits kaufen. Der einzige Mehrwert den diese Insel neben der Erkundung hat, ist, dass man ordentlich Gold sammeln kann, denn die Insel birgt insgesamt 6 versteckte Goldlevels hierfür.

Void Kong als Chef

Wer die Hauptstory beendet hat der kann sich von einem Musikaal nicht nur zu den verschiedenen Schichten transportieren lassen, sondern auch auf die DK-Insel bringen. Diesmal in der Gegenwart, also mit gewähltem Outfit, veränderter Fellfarbe und mit Pauline. Diese zeigt sich begeistert davon, wie traumhaft Donkey Kongs Heimat ist. Auf der Insel treffen sie auf Squaks, welcher einen auf den bösen Affen Void aufmerksam macht. Dieser hat ein Büro vor der Insel aufgemacht und gräbt jetzt nicht mehr nach Goldadern, sondern nach Smaragdadern. Man bekommt einen Bauhelm (natürlich nur geliehen) und kann sich ab dann sofort auf die Suche nach dem grünen Gold machen.

Der Smaragdrausch

Der erste Smaragdrausch findet gleich hier auf der DK-Insel statt. Hat man diesen erfolgreich gemeistert, kehrt man damit auch in jede einzelne Schicht zurück. Alle Goldadern haben sich dort in grüne Smaragdadern verwandelt. Das gilt auch für alle Banandium-Juwelen, Banandium-Chips oder Fossilien. Glücklicherweise befindet sich das alles noch an den selben Stellen wie zuvor. Da man alle Schichten bereits besucht hat, hat man den Vorteil zu wissen wo man diese nun finden kann. Das ist von Vorteil, denn man muss in einer vorgegebenen Zeit einen gewissen Wert gesammelt haben. Hat man dies geschafft, bekommt man für die nächste Runde wieder Zeit, allerdings wird der geforderte Wert wird erhöht.

Steuerung meistern

Während des eifrigen Sammelns werden einem zudem auch noch kleine Missionen von Void vorgegeben, wie, dass man an eine bestimmte Stelle in der kompletten Schicht soll und dort Gegner besiegen. Eine Mission kann aber auch lauten dem versteckten Cranky Kong ein High Five geben. Während der Zeit bekommt man auch gewisse Vorteile zur Auswahl. Beispielsweise, dass sich beim Sammeln die Summe um ein vielfaches erhöht. Natürlich hilft einem dabei nicht nur das Wissen wo was liegt, sondern auch wie schnell man hinkommt. Also wie man die Steuerung von Donkey Kong, als auch die der Bananza-Verwandlungen gemeistert hat. Neu ist auch, dass man sich zudem nun auch an jeder Stelle mit einem Fass wohin schießen lassen kann.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Fazit zu Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch DLC

Donkey Kong Bananza ist ein Meisterwerk von einem Videospiel, welches sich in Sachen Innovativität und Umfang nicht hinter einem großen Super Mario 3D Titel, als auch einem großen The Legend of Zelda Titel zu verstecken braucht. Auch, dass Donkey Kongs komplette Vergangenheit nicht ignoriert, sondern alles davon darin zelebriert wird, zeigt, dass Nintendo in Wahrheit (trotz kürzlicher Veränderung seines Aussehens) immer stolz auf seinen Gorilla war und den Fans mit dem Titel ein wahres Geschenk beschert hat. Deshalb ist (in diesem Fall) der hohe Preis des großen AAA-Titels von Nintendo absolut gerechtfertigt.

Nicht allerdings für dieses DLC. Dass dieses DLC (nur) eine extra Schicht bietet, welche eigentlich fest zu Donkey Kongs Vergangenheit gehört und damit eigentlich auch ins Hauptspiel, welches ein einziger Liebesbrief an Donkey Kongs lange Geschichte ist. Das wäre das selbe als ob das Pilz-Königreich aus Super Mario 64 in Super Mario Odyssey nur mit einem kostenpflichtigen DLC spielbar gewesen wäre. Pfui! Zudem macht das viele Gold auf der Insel die 100% im Hauptspiel viel leichter zu holen, als die, die sich kein DLC kaufen können.

Ob der neue Modus Smaragdjagd allein in diesen Preis von € 19,99 gerechtfertigt gewesen wäre? Bestimmt nicht. Es ist allerdings ein tolles Komplementär für alle die das große Abenteuer von Donkey Kong Bananza bereits hinter sich haben oder gar nach den 100% im Hauptspiel noch lange nicht genug vom genialen Gameplay, als auch dem tollen Team Pauline und Donkey Kong haben.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!