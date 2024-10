Project Uso – Neues RPG von Surgent Studios vorgestellt

Surgent Studios hat neues Gameplay-Material zu ihrem kommenden Titel mit dem Codenamen Project Uso enthüllt. Dieser als „afro-gothic RPG“ beschriebene Titel ist inspiriert von Spielen wie Planescape: Torment und spielt im Universum von Tales of Kenzera: Zau. Das Spiel wird als dunkler, viszeraler und finsterer Einzelspieler-Nachfolger beschrieben. Das Studio hat einen funktionierenden Prototyp entwickelt und setzt auf eine stilisierte Grafik anstelle von Fotorealismus. Zurzeit sucht Surgent Studios nach einem Partner für die Veröffentlichung ihres zweiten Titels. Tales of Kenzera: Zau, eines der besten Metroidvania-Spiele, gilt als wichtiger Titel für 2024.

Abubakar Salim, Chef von Surgent Studios, präsentierte exklusiv für VGC Gameplay-Material von Project Uso und sprach über die Ideen hinter dem Spiel, insbesondere das wiederkehrende Thema des Todes. Das Gameplay zeigt gotische Umgebungen und Charaktere wie The Voice Within und den Gott des Chaos, Eshu. Project Uso folgt auf das afrofuturistisch inspirierte Tales of Kenzera: Zau. Salim erklärte, dass Zau die Frage „Wer bin ich ohne Eltern?“ erforschte, während Uso die Frage „Wer bin ich als Elternteil?“ untersucht.

Project Uso als Spin-Off von Tales of Kenzera: Zau

Tales of Kenzera: Zau wurde von den Ori-Spielen von Moon Studio inspiriert, darunter Ori and the Blind Forest und dessen Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps, sowie von anderen Metroidvania-Spielen mit Bantu-Mythologie. Das neue Projekt Uso, das als „afro-gothic RPG“ beschrieben wird, lässt sich hingegen von den Mechanismen von Dungeons & Dragons inspirieren und verfügt über ein eigenes RPG-System. Das innovative Schmelztiegelsystem verleiht dem Spiel ein „schnelles Echtzeitgefühl“ und fordert die Spieler dazu auf, gegen sich selbst anzutreten. Project Uso spiegelt Abubakar Salims Leidenschaft wider, gewagte und aufregende Spiele zu entwickeln, und setzt das Thema des Todes fort, das in Zau behandelt wurde.

Während Zau die Trauerbewältigung durch die Herausforderung des Todesgottes thematisierte, geht es in Uso darum, dem Tod zu trotzen, was zur Erschaffung eines Androiden führt, der „die Geister der Toten wiegen“ soll. Salim, bekannt für seine Rolle als Bayek in Assassin’s Creed Origins und seine kürzliche Rolle in House of the Dragon Staffel 2, gründete das Studio Silver Rain Games, das später in Surgent Studios umbenannt wurde. Tales of Kenzera: Zau war das erste Projekt des Studios, und Project Uso, das sich derzeit in Produktion befindet, hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Der Nachfolgetitel ist jedoch ein Muss für alle Zau-Fans.