Kaku Ancient Seal im Test: Action RPG für Zwischendurch

Arianusch RiesnerMedienmacherin, Podcasterin und Storytelling-Profi mit einem Faible für Nerdkultur, Rollenspiele und Diversität. Mit Formaten wie Nerd Sisters (Frauen & Diversität in der Nerdwelt), Rolling Madness (maßgeschneiderte D&D-Abenteuer) und DailyGame vorallem im Podcast, schafft sie Räume für kreative Geschichten, starke Communitys und neue Stimmen. Als Dungeon Master, Produzentin und Sprecherin bringt sie Leidenschaft, Expertise und +5 auf Charisma in jedes Projekt.

„Muss das Ferkel fangen!“

War in den ersten Minuten des Spiels Kaku Ancient Seal das Einzige, woran ich gedacht habe. Doch während ich durch den Schnee stampfe, merke ich, wie ich ruhiger werde. Ich fange an, Pilze und Pflanzen zu sammeln. Warte, ist das ein Cozy Game? Einfach nur Farmen, Kochen, Basteln und gelegentlich ein paar „Monster“ bekämpfen.

Gemütliches Spiel für Zwischendurch

Kaku Ancient Seal setzt auf ein atmosphärisches Erlebnis und verbindet klassische Abenteuerkost mit modernen Indie-Elementen, die vor allem Fans von Entschleunigung und Erkundung ansprechen. Statt reiner Action erwartet Spieler:innen eine Welt, die mehr entdeckt als bezwungen werden will. Du tauchst ein in eine liebevoll gestaltete Umgebung, in der Stille genauso wichtig ist wie Bewegung.

Vom Schnee ins Unbekannte

Das Abenteuer beginnt in einer kargen, schneebedeckten Bergregion. Wind, Eis und knirschender Frost bestimmen die ersten Stunden. Doch wer glaubt, das bleibe so, täuscht sich.

Kaku Ancient Seal öffnet sich im Verlauf zu einer abwechslungsreichen Welt: von glühenden Wüsten über neblige Sümpfe bis hin zu alten, moosbewachsenen Ruinen. Jede Region erzählt ihre eigene Geschichte, ganz ohne Worte.

Ein Held, der mehr beobachtet als kämpft

Protagonist Kaku ist kein typischer Actionheld. Er rennt nicht mit gezücktem Schwert in die Schlacht, sondern beobachtet, lernt und entdeckt. Erkundet Tempel, findet Relikte und löst Rätsel, die eher Geduld als Reflexe erfordern.

Kaku ist ein stiller Held in einer Welt, die zur Ruhe zwingt. Statt Sieg oder Niederlage geht es hier um kleine Erfolge: ein geöffnetes Tor, ein neuer Pfad, ein Moment der Erkenntnis.

Gameplay: Rätseln, Kochen, Erkunden

Kaku Ancient Seal lebt vom Erkunden. Kaku farmt Ressourcen, kocht Mahlzeiten, bastelt Ausrüstung und löst Puzzles, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Erinnernt manchmal an Cozy Games wie Animal Crossing und Co.

Doch das ist nur der Anfang:

KAKU: Ancient Seal ist ein Open-World-Abenteuerspiel mit Erkundung, Rätseln und epischen Kämpfen. Du schlüpfst in die Rolle von Kaku, der das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen muss. In einer weitläufigen, antiken Fantasiewelt voller Ruinen und Geheimnisse.

Löse Rätsel und meistere Herausforderungen in der Welt der Ruinen.

Passe deinen Kampfstil an, indem du verschiedene Fähigkeiten kombinierst.

Rüste neue Ausrüstungsgegenstände aus und verbinde sie mit Runensteinen für unendliche Spielmöglichkeiten .



Diese Systeme wirken nie überladen, sondern greifen subtil ineinander.

Atmosphäre pur

Der wahre Star des Spiels ist die Welt selbst. Wind, Licht und Sound erschaffen eine immersive Atmosphäre, die dich immer wieder zum Innehalten bringt. Die Musik ist dezent, fast meditativ, das Sounddesign voller kleiner Details, vom Knirschen des Schnees bis zum Rascheln der Blätter in wärmeren Zonen.

Kaku Ancient Seal lädt zum Staunen ein. Statt durchzurasen, willst du verweilen.

Wie lange dauert Kaku Ancient Seal?

Die Spielzeit hängt vom eigenen Tempo ab:

Die Hauptgeschichte dauert rund 9 Stunden, wer zusätzlich Nebenaufgaben erledigt, kommt auf etwa 22 Stunden, während der Durchschnitt bei 16 Stunden liegt.

Kaku Ancient Seal ist also weder ein kurzer Snack noch ein 100-Stunden-Epos, sondern ein perfektes Wochenendspiel, das entspannt, ohne zu ermüden.

Kleine Schwächen, große Wirkung

Die Handlung bleibt rudimentär, eher ein Rahmen als eine echte Erzählung. Wer komplexe Dialoge oder cineastische Storys sucht, wird hier wenig finden.

Auch die Kamera könnte manchmal etwas präziser reagieren. Doch all das verblasst, sobald du wieder auf einer Anhöhe stehst und den Wind über die Ebene fegen siehst.

Fazit: Kaku Ancient Seal: Ein Spiel zum Durchatmen

Kaku Ancient Seal ist kein Action-Blockbuster, in dem Sinne, sondern ein Spiel, das dich zwischen den großen Releases kurz innehalten lässt. Es erinnert daran, dass Videospiele nicht immer laut, schnell und überladen sein müssen, um zu fesseln. Sondern eine gesunde Mischung aus Action und Farmen, mit einem kleinen Ferkel als dein Begleiter.

Ein wunderschönes Abenteuer, perfekt für kalte Abende, Tee und ein bisschen Fernweh.

Test-System: PlayStation 5