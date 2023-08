Xbox Game Pass im August 2023 – Alle Spiele-Highlights [UPDATE]

Neben Airborne Kingdom, Everspace 2 und Celeste gibt es auch FIFA 23 in der Cloud-Version für Xbox Game Pass Ultimate-Abos.

FIFA 23: Wann kommt die Fußball-Simulation von EA SPORTS in den Xbox Game Pass? - (C) EA SPORTS, Xbox - Bildmontage

Hier findest du eine Übersicht über alle neuen Spiele für den Xbox Game Pass im August 2023. Natürlich haben wir auch Listen über die neuen Spiele aus den Vormonaten.

Neue Spiele im August 2023 für Xbox Game Pass

1. August – Celeste (Cloud, Konsole und PC)

3. August – A Short Hike (Cloud, Konsole und PC)

8. August – Broforce Forever (Cloud, Konsole und PC)

9. August – Limbo (Cloud, Konsole und PC)

10. August – Airborne Kingdom (Cloud, Konsole und PC)

15. August – Everspace 2 (Cloud and Xbox Series X|S)

17. August – Quake II (Cloud, Konsole und PC)

17. August – Everspace 2 (Cloud und Xbox Series X|S)

17. August – Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

18. August – The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Konsole und PC)

29. August – Sea of Stars (Cloud, Konsole und PC)

1. September – Spiele Starfield mit der Starfield Premium Edition fünf Tage vor Release (Konsole und PC)

5. September – Gris (Cloud, Konsole und PC)

Falls Du es verpasst hast

Jetzt verfügbar – FIFA 23 (Cloud) EA Play

DLC / Game Updates

Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Central Eastern Europe

Madden NFL 24 Early Access Trial

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile im August? Dann besuche einfach die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack

Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack

Phantasy Star Online 2 New Genesis: August Member Bonus

Overwatch 2 New Heroes Starter Pack

Madden NFL 24 MUT Welcome Pack

Fallout 76 Lunchtime Bundle

Xbox Game Pass Quests

Neue Quests findest Du im Xbox Game Pass-Bereich auf Deiner Konsole oder in der Xbox Game Pass Mobile App, wo Du Microsoft Reward-Punkte sammeln kannst.

Halo: The Master Chief Collection (250 points – Ultimate only) – Hol Dir 5 Multiplayer Kills

Spiele Tunic (5 points)

Earn an Achievement (50 Points – Daily) – Schalte einen Erfolg in einem Game Pass-Spiel frei

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 31. Juli 2023

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Konsole und PC)

Midnight Fight Express (Cloud, Konsole und PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 31. August 2023