Starfield Fakten

Seit seiner Ankündigung im Jahr 2018 hat Starfield die Herzen der Spieler weltweit erobert, kürzlich sogar als “Food-Drink”. Und das aus gutem Grund! Schließlich handelt es sich um das erste originale Franchise von Bethesda seit 25 Jahren! Nachdem der Rollenspiel-Veteran die Entwicklung mehrmals verschoben hat, ist es nun endlich so weit: Starfield ist fertig entwickelt und bereit, von der Öffentlichkeit erkundet zu werden.

Wann beginnt die Preload-Phase? Diejenigen unter euch, die es kaum erwarten können, das Universum von Starfield zu erforschen, haben Glück. Die Preload-Phase beginnt am 17. August für Xbox-Besitzer und am 30. August für Steam-Nutzer. Damit bestätigte sich der “Amazon-Leak” zum Preload von Starfield. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um sicherzustellen, dass du das Spiel pünktlich zum Launch spielen kannst. Starfield wird voraussichtlich eine beeindruckende Dateigröße von etwa 125 GB haben, daher ist es klug, schon im Voraus herunterzuladen.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023