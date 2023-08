Starfield Pre-Load startet in 2 Tagen, laut Amazon

Wann startet der Starfield Pre-Load? Amazon hat einen Termin für den frühen Download des Bethesda-Rollenspiels, dass am 6. September kommt.

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Der Pre-Load für das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Rollenspiel Starfield beginnt am 9. August! Ja, du hast richtig gehört – du kannst das Spiel fast einen ganzen Monat vor der Veröffentlichung vorab laden.

Bethesda, der legendäre Entwickler hinter Spielen wie The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4, bringt uns am 6. September Starfield – ein futuristisches Rollenspiel, das dich in die Tiefen des Weltraums entführt. Du wirst die Chance haben, die unendlichen Weiten zu erkunden, fremde Planeten zu entdecken und Abenteuer in den Sternen zu erleben. Jetzt ist der Termin für den Pre-Load durchgesickert. Du kannst dich bereits ab dem 9. August darauf vorbereiten!

Starfield erscheint für Premium-Edition-Vorbesteller bereits am 1. September

Wenn du ein Besitzer einer Xbox Series X/S oder eines leistungsstarken PC bist und liebst Bethesda-Rollenspiele? Dann ist der 6. September dein Tag, der im Kalender rot markiert sein sollte. Denn genau an diesem Tag wird Starfield offiziell veröffentlicht. Wenn du jedoch die Premium Edition vorbestellt hast, hast du sogar das Privileg, schon am 1. September auf Weltraum-Entdeckungsreise zu gehen.

Aber hier kommt der spannendste Teil: Der Pre-Load! Stell dir vor, du könntest das Spiel bereits vorab herunterladen, um sicherzustellen, dass du sofort loslegen kannst, sobald die Uhr Mitternacht schlägt und der 6. September anbricht. Dank einer Amazon-Listung wissen wir jetzt, dass der Pre-Load für das Xbox Series S-Bundle bereits ab dem 9. August verfügbar sein wird. Ja, du hast richtig gehört – du kannst den Downloadprozess bereits einen Monat vor Release starten.

Wie viel Speicherplatz benötigt Starfield?

Laut Listung im Xbox Store beträgt die benötigte Speicherplatzgröße von Starfield 125 GB. Immerhin ein Viertel der Xbox Series S mit 512 GB. Wenn du also das Rollenspiel von Bethesda etwas früher laden möchtest, solltest du auch Platz dafür schaffen.

Gibt es nur einen digitalen Key?

Aber Moment mal, es gibt noch eine kuriose Sache zu beachten. Anscheinend erhältst du eine digitale Code-Version des Spiels, anstatt einer physischen Disc. Das ist besonders interessant, da die Standard Edition von Starfield auf Xbox Series X die gleiche Option bietet. Könnte es sein, dass Microsoft sich für einen digitalen Code entschieden hat, um Kosten zu sparen und gleichzeitig die Spielerfahrung zu optimieren? Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet, doch wir halten dich auf dem Laufenden, während wir auf weitere Updates warten.

Eine weitere Frage, die in der Luft liegt, ist: Wann wird das Spiel den Gold-Status erreichen? Immerhin steht die Veröffentlichung bereits in weniger als einem Monat an.

Starfield erscheint am 6. September für Windows PC und Xbox Series X/S. Erst kürzlich zeigte Bethesda Animationsfilme zu drei Städten im Spiel. Außerdem haben interessierte Spieler herausgefunden, dass dieses Gameplay-Feature von Skyrim verbessert wurde!