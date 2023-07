Starfield: Bethesda veröffentlicht Animationsfilme zu drei Städten

Zu den Sternen! In den drei Animationskurzfilmen bekommt man einen Blick auf drei der größten Städte im kommenden Rollenspiel.

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Bethesda entfesselt die faszinierende Welt von Starfield mit Animationskurzfilmen! Die neugierigen Augen werden in die futuristischen Tiefen der wichtigsten Städte des kommenden Science-Fiction-Rollenspiels Starfield eingeladen.

Tauche ein in die aufregenden Geschichten dieser Trailer: Begleite einen mutigen Lieferpiloten auf seinem Weg durch das lebendige New Atlantis, erlebe das Abenteuer eines gestrandeten Waisenkindes, das aus den Straßen von Akila City fliehen will, und fühle das Adrenalin, wenn zwei Straßenratten um ihr Leben in den Neon-Lichtern kämpfen.

Diese visuellen Meisterwerke enthüllen nur einen kleinen Teil des epischen Universums, das uns in Starfield erwartet. Fieberhaft wird spekuliert, welche weiteren Wunder und Geheimnisse uns in dieser interstellaren Reise erwarten.

Begib dich auf eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums und entdecke die fesselnde Schönheit und tödliche Gefahr in den Herzen dieser pulsierenden Städte. Die Vorfreude auf das kommende Abenteuer erreicht ungeahnte Höhen, während die Animationskurzfilme den Blick auf das Unerwartete richten und unsere Fantasie beflügeln. Bethesda hat den Countdown gestartet, und wir können es kaum erwarten, in die Welt von Starfield einzutauchen und Teil dieser unvergesslichen Saga zu werden.

Starfield Städte: New Atlantis

Videobeschreibung: In der Stadt New Atlantis, der Hauptstadt der Vereinigten Kolonien, strebt Kent, ein Kurierpilot, danach, in dem begehrtesten Teil der besiedelten Systeme zu leben. Nachdem er sich der UC Vanguard angeschlossen hat und es bis in die Elite der Hauptstadt geschafft hat, erkennt Kent schnell, dass die Abenteuer, die ihn außerhalb des Planeten erwarten, das sind, wonach er sich wirklich gesehnt hat.

Akila City

Videobeschreibung: Vanna, eine Waise aus Akila City und Nachkomme der berühmten Kolonialkriege, möchte unbedingt die Sterne erkunden, doch nur eine Sache steht ihr im Weg: ein defektes Raumschiff. Ihre Suche nach Ersatzteilen führt sie durch die ganze Stadt und in unerwartete Gefahren, während sie ihrem Traum immer näher kommt

Neon

Videobeschreibung: Zwei Neon-Straßenratten, Ada und Harper, sind Komplizen im Verbrechen und verdienen sich ihren Lebensunterhalt damit, von den wohlhabenden Partygästen zu stehlen, die in die “Vergnügungsstadt” kommen, um sich zu amüsieren. Als Ada in ein moralisches Dilemma gedrängt wird, erregt sie schnell die Aufmerksamkeit von Ryujin Industries, die alles sieht und bietet ihr eine aufregende neue Möglichkeit. Doch zu welchem Preis?

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S. Ein Bethesda-Fans ging sogar soweit und kommentierte zwei stolze Jahre lang ein und denselben Teaser-Trailer, als Vorfreude auf das Weltraum-Rollenspiel-Epos. Obwohl es nicht auf der Erde spielt gibt es trotzdem viele bekannte Gameplay-Mechaniken aus Skyrim und Fallout. Taschendiebe wird es freuen.