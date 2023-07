Manche Fans freuen sich. Manche Fans sind äußert hartnäckig. Und Starfield-Fans gehören zu einer ganz besonderen Sorte.

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Auf ein neues Bethesda-Rollenspiel muss man warten. Sogar ganz lange. Bereits 2018 enthüllt erscheint am 6. September 2023 endlich Starfield: Ein Fan gilt als besonders hartnäckig, denn dieser kommentierte denselben Teaser-Trailer täglich. Und das seit zwei Jahren.

Derzeit spielen die “Chefs” von Xbox und Bethesda bereits das Rollenspiel, auf das Millionen Bethesda-Fans warten. Ob auf der Xbox Series X/S oder am PC mit 4K ist nicht bekannt. Vielleicht ein Grund mehr für einen Fan des Spiels weiter zu kommentieren. Der User “JalapenoMayo” hat 739 Tage den selben Starfield-Teaser-Trailer kommentiert.

WERBUNG WERBUNG

“JalapenoMayo” – Der engagierteste Starfield-Fan aller Zeiten

Du wirst es kaum glauben, aber es gibt da draußen einen Starfield-Fan, der wirklich alles gibt, um die Veröffentlichung des Spiels herbeizusehnen. Er hat beeindruckende 739 Tage lang einen Kommentar zum Starfield-Teaser-Trailer hinterlassen. Doch damit nicht genug, er teilt auch Updates über sein Leben und zählt persönlich den Countdown bis zum Release herunter.

In seinem jüngsten Kommentar, der heute, am Freitag, 21. Juni, gepostet wurde, verrät “JalapenoMayo”, dass er “Mission Impossible Dead Reckoning “als “ziemlich großartig” empfindet. Außerdem gibt er uns Einblick in andere Spiele, die er gerade spielt, und erzählt von seinen Abenteuern in The Elder Scrolls V: Skyrim.

Nicht mal die Verschiebung des Starfield-Erscheinungsdatums am Donnerstag, den 12. Mai 2022, hält ihn davon ab, weiterhin täglich zu kommentieren.

“JalapenoMayo” schreibt (via PCGamesN.com, die diesen Fan gefunden haben):

“Nun, das ist bedauerlich. Ich werde auf keinen Fall mit dem Kommentieren aufhören. Dinge, die ich begonnen habe, nicht zu Ende zu bringen, tut körperlich weh, ich werde diese Aufgabe nicht aufgeben!”

Noch ein paar Mal schlafen…

“JalapenoMayos” und andere Starfield-Fans müssen nur noch 46 Tage warten. Die Vorfreude beginnt oft mit der Ankündigung des Spiels, sei es auf einer Spielemesse, in einem Trailer oder durch eine Pressemitteilung. Sobald die ersten Bilder, Informationen und Details veröffentlicht werden, tauchen die Fans sofort in ein Meer der Spekulationen, Diskussionen und Theorien ein. Jeder möchte mehr über die Story, die Charaktere, das Gameplay und die Welt des Spiels erfahren.

Vielleicht ist es deswegen so interessant, dass man jeden Tag am selben Teaser-Trailer kommentiert. Eventuell würdigt Bethesda diesen Starfield Fan irgendwann einmal im Spiel. Auch das wäre nicht neu für Bethesda. Die “Skyrim-Oma” wird nämlich als NPC in The Elder Scrolls 6 vorkommen.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S.